明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

龔嘉欣獲無綫傑出員工獎 自認平靚正 不奢望加人工

視后龔嘉欣自認抵用兼平靚正 膺無綫傑出員工受寵若驚

【明報專訊】視后龔嘉欣昨日在「無綫2025年下半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮」獲頒傑出員工獎，她表示得獎受寵若驚，多謝公司上下的包容和關顧，她說：「攞這個獎難過拍劇和攞視后獎，獲提名後要通過十多名評審面試，事前緊張到睡不好。」她表示效力無綫17年，經歷有喜有悲，回想當初加入娛樂圈，曾懷疑自己可有做錯決定，但今天肯定是選對了路，「做一份工能堅持17年，仍然抱有熱誠、期待及期望，覺得難能可貴」。譚凱琪、孔德賢及一眾幕後同事到場拉橫額、送鮮花，陳豪、譚俊彥、張馳豪、周嘉洛、羅天宇、丁子朗及鄺潔楹等拍短片恭賀。

默默工作否認離巢

龔嘉欣受訪時表示不知誰是提名人，但感到很好奇，稍後會查探，她說：「早前見評審，問我點解願意去孟加拉做探訪？我說攞完視后獎好想發揮影響力去幫別人，亦樂意接受不同挑戰，之前拍綜藝節目《一日打工限定》也不介意做吸糞工作，之後又拍《在家宴客五十道菜》，這些都是我的搶分位。」傳她因續約問題，導致沒新劇接拍？她澄清說：「這些說法都是以訛傳訛，為免解釋完又傳出新故事，我寧願默默做好工作畀大家睇，我下個目標是攞『無綫20年長期服務獎』，現在金價高企呀！」

龔嘉欣稱攞獎是很大鼓勵，不敢奢望加人工，「我好抵用，平靚正。有動力提自己要做得更好，因人大了就沒有藉口，也希望多參與公益慈善，早前跟譚凱琪去派襪仔給低收入家庭的小孩，最近又為一個青年計劃任導師，之前帶15至17歲學生去青年營互動，雖然在戶外活動暴曬，但玩得好開心，感覺自己變年輕，好彩他們沒叫我Auntie，有個攝影師更認錯我是中學生」。 她又透露今次得獎有獎金，打算請各部門同事食飯分享喜悅，私下也會分批約好姊妹開派對兼共度中秋，「譚凱琪和陳凱琳好搞笑，聽到我攞獎想送驚喜畀我，但其實我一早知道自己攞獎」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕無綫傑出員工獎 龔嘉欣

上 / 下一篇新聞