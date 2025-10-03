龔嘉欣獲無綫傑出員工獎 自認平靚正 不奢望加人工

默默工作否認離巢

龔嘉欣受訪時表示不知誰是提名人，但感到很好奇，稍後會查探，她說：「早前見評審，問我點解願意去孟加拉做探訪？我說攞完視后獎好想發揮影響力去幫別人，亦樂意接受不同挑戰，之前拍綜藝節目《一日打工限定》也不介意做吸糞工作，之後又拍《在家宴客五十道菜》，這些都是我的搶分位。」傳她因續約問題，導致沒新劇接拍？她澄清說：「這些說法都是以訛傳訛，為免解釋完又傳出新故事，我寧願默默做好工作畀大家睇，我下個目標是攞『無綫20年長期服務獎』，現在金價高企呀！」

龔嘉欣稱攞獎是很大鼓勵，不敢奢望加人工，「我好抵用，平靚正。有動力提自己要做得更好，因人大了就沒有藉口，也希望多參與公益慈善，早前跟譚凱琪去派襪仔給低收入家庭的小孩，最近又為一個青年計劃任導師，之前帶15至17歲學生去青年營互動，雖然在戶外活動暴曬，但玩得好開心，感覺自己變年輕，好彩他們沒叫我Auntie，有個攝影師更認錯我是中學生」。 她又透露今次得獎有獎金，打算請各部門同事食飯分享喜悅，私下也會分批約好姊妹開派對兼共度中秋，「譚凱琪和陳凱琳好搞笑，聽到我攞獎想送驚喜畀我，但其實我一早知道自己攞獎」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

