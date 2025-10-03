龔嘉欣獲無綫傑出員工獎 自認平靚正 不奢望加人工

【明報專訊】視后龔嘉欣昨日在「無綫2025年下半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮」獲頒傑出員工獎，她表示得獎受寵若驚，多謝公司上下的包容和關顧，她說：「攞這個獎難過拍劇和攞視后獎，獲提名後要通過十多名評審面試，事前緊張到睡不好。」她表示效力無綫17年，經歷有喜有悲，回想當初加入娛樂圈，曾懷疑自己可有做錯決定，但今天肯定是選對了路，「做一份工能堅持17年，仍然抱有熱誠、期待及期望，覺得難能可貴」。譚凱琪、孔德賢及一眾幕後同事到場拉橫額、送鮮花，陳豪、譚俊彥、張馳豪、周嘉洛、羅天宇、丁子朗及鄺潔楹等拍短片恭賀。
默默工作否認離巢
龔嘉欣受訪時表示不知誰是提名人，但感到很好奇，稍後會查探，她說：「早前見評審，問我點解願意去孟加拉做探訪？我說攞完視后獎好想發揮影響力去幫別人，亦樂意接受不同挑戰，之前拍綜藝節目《一日打工限定》也不介意做吸糞工作，之後又拍《在家宴客五十道菜》，這些都是我的搶分位。」傳她因續約問題，導致沒新劇接拍？她澄清說：「這些說法都是以訛傳訛，為免解釋完又傳出新故事，我寧願默默做好工作畀大家睇，我下個目標是攞『無綫20年長期服務獎』，現在金價高企呀！」
龔嘉欣稱攞獎是很大鼓勵，不敢奢望加人工，「我好抵用，平靚正。有動力提自己要做得更好，因人大了就沒有藉口，也希望多參與公益慈善，早前跟譚凱琪去派襪仔給低收入家庭的小孩，最近又為一個青年計劃任導師，之前帶15至17歲學生去青年營互動，雖然在戶外活動暴曬，但玩得好開心，感覺自己變年輕，好彩他們沒叫我Auntie，有個攝影師更認錯我是中學生」。 她又透露今次得獎有獎金，打算請各部門同事食飯分享喜悅，私下也會分批約好姊妹開派對兼共度中秋，「譚凱琪和陳凱琳好搞笑，聽到我攞獎想送驚喜畀我，但其實我一早知道自己攞獎」。
記者：鍾一虹
攝影：鍾偉茵
■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com