明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

葉蒨文融入家中 不心急結婚 曾展望渴望感情細水長流

曾展望不擔心女友有「婆媳糾紛」 跟葉蒨文婚期有共識

【明報專訊】曾展望（GM）在戀愛真人騷節目《女神配對計劃》奪得葉蒨文芳心，不止配對成功，更帶旺他們人氣飈升，近期密密接工作吸金。

花心思為女友慶生

形象入屋的曾展望昨日隻身為珠寶店擔任一日店長，吸引10多名粉絲舉牌撐場，並大叫「靚仔」，GM即做心心手勢回敬。他又展示用「520」做設計密碼的頸鏈，隔空向女友葉蒨文示愛，又稱考慮送首飾給女友做生日禮物。原來GM與女友葉蒨文都是10月生日，兩人將迎來公開戀情後共度的第一個生日，GM非常重視，但為保持神秘感，拒絕透露慶祝安排，他說：「以前自己生日沒有特別慶祝，女友則喜歡有儀式感，早前拍《女神》已用盡殺手鐧，所以女友生日都要花些心思𧨾她開心。」GM稱如果時間夾到，不排除與女友去旅行慶生。

密密吸金先孝敬媽咪

GM近期密密吸金，否認努力儲老婆本，會先孝敬媽咪和照顧家人，又搞笑自爆最近多給媽咪家用，開心日日有湯飲，連女友都一齊受惠，「媽咪見我工作辛苦，日日煲湯，更預埋女友一份」。GM不否認葉蒨文已融入家中，更相信女友與媽咪相處沒有問題，絕不擔心將來會有婆媳糾紛。不過家人知道他們剛拍拖不久，所以未有開口催婚。他認為對婚姻要認真看待，一切循序漸進不能心急，亦與女友傾過結婚時間線，盡量取得共識，他說：「每個女仔都有設定自己的時間線，不過大家都想有經濟基礎先，別以為我們拍拖好像轟轟烈烈，最怕變成一剎那，我反而渴望感情細水長流。」

不抗拒情侶檔合唱

之前曾以期間限定組合「Super Tiger」唱歌，GM預告已接了商演將再上台表演唱歌，對自己歌藝充滿自信，大爆唱K可唱足3至4小時，「表演未揀定歌，或者唱《分分鐘需要你》，有打算上堂跟老師學唱歌，女友唱歌好好聽，曾叫她教我，亦不抗拒情侶檔合唱」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕葉蒨文 曾展望（GM）

上 / 下一篇新聞