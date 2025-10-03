葉蒨文融入家中 不心急結婚 曾展望渴望感情細水長流

花心思為女友慶生

形象入屋的曾展望昨日隻身為珠寶店擔任一日店長，吸引10多名粉絲舉牌撐場，並大叫「靚仔」，GM即做心心手勢回敬。他又展示用「520」做設計密碼的頸鏈，隔空向女友葉蒨文示愛，又稱考慮送首飾給女友做生日禮物。原來GM與女友葉蒨文都是10月生日，兩人將迎來公開戀情後共度的第一個生日，GM非常重視，但為保持神秘感，拒絕透露慶祝安排，他說：「以前自己生日沒有特別慶祝，女友則喜歡有儀式感，早前拍《女神》已用盡殺手鐧，所以女友生日都要花些心思𧨾她開心。」GM稱如果時間夾到，不排除與女友去旅行慶生。

密密吸金先孝敬媽咪

GM近期密密吸金，否認努力儲老婆本，會先孝敬媽咪和照顧家人，又搞笑自爆最近多給媽咪家用，開心日日有湯飲，連女友都一齊受惠，「媽咪見我工作辛苦，日日煲湯，更預埋女友一份」。GM不否認葉蒨文已融入家中，更相信女友與媽咪相處沒有問題，絕不擔心將來會有婆媳糾紛。不過家人知道他們剛拍拖不久，所以未有開口催婚。他認為對婚姻要認真看待，一切循序漸進不能心急，亦與女友傾過結婚時間線，盡量取得共識，他說：「每個女仔都有設定自己的時間線，不過大家都想有經濟基礎先，別以為我們拍拖好像轟轟烈烈，最怕變成一剎那，我反而渴望感情細水長流。」

不抗拒情侶檔合唱

之前曾以期間限定組合「Super Tiger」唱歌，GM預告已接了商演將再上台表演唱歌，對自己歌藝充滿自信，大爆唱K可唱足3至4小時，「表演未揀定歌，或者唱《分分鐘需要你》，有打算上堂跟老師學唱歌，女友唱歌好好聽，曾叫她教我，亦不抗拒情侶檔合唱」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

