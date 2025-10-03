78歲姜大衛不言休 最想拍武俠片 拒與李琳琳合作 「無人鍾意睇兩公婆耍花槍」【短片】

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

姜大衛表示跟譚俊彥合作了四次，讚對方有自己一套，沒爸爸狄龍影子，「其實做演員無話誰是前輩，只不過我們經驗多些，有責任分享，不可以話教。譚俊彥在這行有一段日子，已有經驗不需我分享，我會叫年輕一輩的演員參考其他人的演法，但盡量不要一樣，因會失去自己特色」。他稱每演出一個角色都會考量，如演黑幫大佬，就會想到電影《教父》馬龍白蘭度怎去演，自己盡量不要演到如對方一樣，角色才會突出，「其實我一直向年輕人學習，如果再用以前的演法已經out晒！觀眾也不接受，所以做演員一定要不斷學習和改變」。

對武俠片有情意結

姜大衛透露過去拍武俠片不斷改變演法，覺得自己好似好叻，但轉拍電視劇後演很多角色都差不多，只希望每次演繹上都有不同，雖現階段主力演時裝劇，但對武俠片仍有情意結，「到現在依然鍾意拍武俠片，雖然要黐頭套、夏天著冬天衫是辛苦的，但不理太太（李琳琳）和子女心痛，我鍾意嘛！如能拍出武俠片的感覺會好正」。近年武俠片產量不多，他仍覺得古裝或武俠片很代表到中國和香港文化，因其他片種，很多地方都可以拍到，唯獨武俠片是中國或香港的特色，但他不敢斷言武俠片不死，「李小龍、成龍、洪金寶、李連杰、甄子丹，每一代武俠片或動作片都不一樣，打法亦不一樣，有自己風格，下一代出現哪個不會知，可能出到一個好勁的，永遠都有新嘢畀觀眾睇，我不知武俠片和動作片是否不死，但相信拍得好，觀眾都會鍾意」。

寄語細John靠自己殺出一條路

姜大衛表示從沒教過兒子姜卓文（細John）演戲，「我經常跟兒子講，不要學我演戲，如這樣觀眾不如睇返姜大衛，因觀眾會先入為主，所以要靠自己殺出一條路」。談到兒子的前途，他說：「我和太太商量過，這是兒子的將來，身為父母也幫不到幾多，兒子想做什麼，我們可以支持，他現在這個歲數仍有機會做任何事，他的將來是怎樣，我亦不會知，我又不是李嘉誠，真的幫不到幾多，將來怎樣就看他的造化。」

太太李琳琳久休復出參演《從今以後》即獲海外獎項？姜大衛表示抗拒跟太太合作，「無人鍾意睇兩公婆在電影耍花槍！因感覺怪怪，其實我們未真正合作過拍戲，只是當年有部戲我做導演，有場戲找她演出，另外在張徹執導電影合演過一次，但戲分不多」。他稱太太有戲癮，但沒有他這麼深，他與細John反而有更多合作，拍過MV、廣告及微電影，「跟兒子合作感覺無咁怪，不過都是演兩仔爺或同一角色的年輕及老年版，沒什麼特別」。

與狄龍好friend從沒嘈交

姜大衛拍過無數電影及劇集，談到覺得哪個演員是最佳拍檔？他二話不說道：「早期是狄龍、陳觀泰，後期拍劇有譚俊彥及陳豪，其實同個個開工都好開心，每個人的演戲方法也不一樣。」與狄龍不和的傳聞沒完沒了，他澄清從來沒與狄龍嘈過交，「我哋好friend，比較少來往是因他當年轉了去拍楚原導演的戲，我仍然專注拍張徹導演的戲，之後我先離開邵氏出外打拼，所以我說當時大家的想法和做法不一樣，無一齊拍戲自然少聯絡，當然炒作新聞是等閒事，自己覺得無事就得」。他表示年輕時血氣方剛，現在覺得有火沒有用，幫不到演出，「現在可能年紀大了，覺得好聲好氣反而好過發脾氣，其實我很少鬧人，甚至連粗口都不講，心想對方又不是屋企人，為什麼要鬧！做這行最緊要有商有量，我不是最好，就算是周潤發也未必一定是最好」。

3兄弟如朋友不會比較

姜大衛表示從不會爭及比較，對兄弟如是，對朋友亦一樣，自己只跟從命運安排，「就算當年與大哥秦沛及弟弟爾冬陞先後入行，拍武俠片也不是我揀，是張徹導演揀的，秦沛拍國語及粵語片，我就由武師做起，然後拍武俠片，不過我是鍾意的，當時師兄王羽做男主角，之後爾冬陞就拍另一類型的武俠片。即使3兄弟均走紅，但兄弟之間從沒鬥什麼，誰較紅由觀眾定斷，有些覺得姜大衛好過爾冬陞，有些又覺得爾冬陞好過姜大衛，不到我們講，况且兄弟不會鬥這些！我分別跟秦沛和爾冬陞演過戲，3兄弟真正合作過一部電影，我自導自演，秦沛演出，爾冬陞編劇，是搞笑武俠片《貓頭鷹》」。他稱曾執導過多部電影，以為自己OK，但原來不一定，有賣座亦有不賣座，「之後自覺不稱職，亦做過監製，但不及當時的叻人，覺得未去到做監製的材料，都是做回演員，還是鍾意演戲多些」。

自認好運 人生有3個伯樂

姜大衛自認好運，入行剛好武俠片盛行，碰上恩師張徹導演，又跟劉家良、唐佳學到武俠片所需要的技能，「一生人有3個伯樂真係好彩！」在演藝圈打滾多年，他稱未有退休打算，「身體會話畀我知得唔得，暫時身體都好好，仍未生鏽，相信現在還可以拍打戲，擺姿勢打十招八招都無問題，當然要翻滾就不可以，幾十歲骨頭都脆！現階段只要角色適合，不會理開工多少日，有多少酬勞，電影或電視劇，總之適合就做，最緊要過癮」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com