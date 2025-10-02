【開箱】《天命地數》 加音樂元素 重新演繹經典

綁錯司機兒子

《天命地數》講述紐約市音樂大亨David被譽為業界「最靈敏的耳朵」，並且是唱片公司Stackin' Hits Records創辦人；為了阻止競爭對手收購公司，他決定回購所有股權，並提出收購其中一名合伙人的股份，以自己的豪宅及藝術收藏品抵押，籌措資金。怎料即將完成交易之際，收到綁匪來電，要求以價值1750萬美元的千元瑞士法郎現鈔，換取其獨子Trey的安全。David立即報警，並與妻子Pam決定支付贖金。未幾Trey回家，原來綁匪誤綁了David的司機兼心腹Paul的兒子Kyle。David一度猶豫是否應該付款救人，但Paul和Trey哀求，合伙人也警告他，若不救人，公司形象可能受損，最後David決定支付贖金。警方卻無法追蹤歹徒，雖然Kyle獲釋，David的行動也成為公衆眼中的英雄，Stackin' Hits旗下歌手的多首歌曲甚至迅速登上流行榜。然而提供1750萬美元貸款的機構，以他並非收購股份違反合約為由，要求他在兩周內還款，否則會沒收所有抵押品。另一方面，Kyle無法認出綁匪，David該如何拿回贖金？

此片是繼《爵士怨曲》、《黑潮麥爾坎》等電影後，丹素華盛頓與史派克李第五度合作，也是兩人自《案內人》後，相隔19年再度聯手，自然默契十足。其實今年底丹素便滿71歲，但片中他狀態奇佳，一點也不像年屆古稀，完全令人信服他就是叱咤樂壇的大人物；美術指導、攝影師的功勞之外，他入行半世紀的功力相信也是關鍵因素，單是火車上交贖金的搏鬥，到後來闖綁匪巢穴，他都身手靈敏，眼神銳利，絲毫沒有老態。反而扮演司機Paul的《美式小說》謝菲韋特（Jeffrey Wright）比他年輕逾10年，也許因為角色需要，看來疲憊得多。

爵士音樂比喻「重拍」

《天命地數》在爛番茄網站綜合217篇評論文章得分85%，觀衆好感度亦相若，可見史派克李今次終於能把翻拍經典融會貫通，交出觀衆滿意之作。史派克李執導《天》片與黑澤明的《天國與地獄》故事脈絡相近，同樣富人兒子安然無恙，無辜的窮人司機兒子被綁；富人的生意本來就陷於困局，支付贖金將危害到生意，因而陷入道德兩難的境地。《天國與地獄》比較像警匪推理類型，情節較為緊張，真兇亦因為社會不公及嫉妒富人的生活而犯案。《天命地數》在紐約市取景，充分利用David的音樂背景，不但從歌曲中「聽」出綁架主腦，更牽涉到樂壇生態，社交網絡力量，兩人見面更來一場饒舌之戰，綁匪的行兇動機變成對偶像的控訴及渴望認同，可說是貼近當下的更新版本。史派克李曾在訪問中表示，《天命地數》不是要重拍《天國與地獄》，而是重新演繹主角陷入道德兩難的故事，就像爵士音樂，也是把許多經典重新演繹一樣。