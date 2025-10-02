BABYMETAL亞博開騷狂揈頭

BABYMETAL以招牌黑色造型現身，並唱出《BABYMETAL DEATH》揭開序幕，全場粉絲即時歡呼，並跟着節奏搖擺。3女用英文高呼「Hello Hong Kong」及「Are you having fun?」邊唱邊狂跳舞及揈頭。SU-METAL入鄉隨俗苦練廣東話，「你哋開唔開心呀？」引來全場歡呼。當人氣歌曲《PA PA YA》音樂響起，粉絲即時起哄，跟着成員揮舞毛巾。演唱《K x A x W x A x I x I》時，她們又指揮全場粉絲踎低再躍起，互動感十足。

BABYMETAL在演唱會上演繹多首人氣歌曲，包括《RATATATA》、《Give Me Choco!!》、《METALI!!》以及新單曲《Sunset Kiss》與《Song 3》。安歌時段，粉絲高呼「BABYMETAL」，3女再度登場，唱出《from me to u》及《Road of Resistance》等人氣歌曲，企位粉絲還自發上演日本演唱會文化中常見的「跑圈應援」，將全晚氣氛推至高峰。最後SU-METAL依依不捨用廣東話說「多謝你哋，香港，再見！」 BABYMETAL完成香港站演出後，將移師台北、新加坡及吉隆坡等地繼續開騷。

記者：蘇珮欣