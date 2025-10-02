《Kpop獵魔女團》15周三甲創紀錄 《今際之國的有栖3》Netflix首播佔亞軍

動畫《Kpop獵魔女團》今年6月20日在Netflix上架，91日錄得3.25億觀看次數，早已是該平台歷來最高收視電影，並超越《魷魚遊戲》、《星期三》等節目的收視。《Kpop獵魔女團》上周再多破一項紀錄，連續15周打入三甲位置，儘管上星期是《Kpop獵魔女團》繼首周上架後首次跌穿2000萬觀看次數，但依然錄得1930萬，不但重返英語電影榜收視冠軍，亦拋離佔亞軍的《路德遇見波阿斯》，後者新上架錄得1030萬觀看次數，之前的冠軍《烏龍巴黎夢》則以760萬觀看次數位列季軍。

據美媒報道，《Kpop獵魔女團》上架15周，共8個星期稱冠，7周佔亞軍，至今從未跌出三甲，因而有望在十大英語電影收視榜逗留更長時間。之前的紀錄保持者是14周打入十大收視榜的《紅色通緝令》，不過《紅》片連續12周上榜後「斷纜」，其後的兩星期才重返十大，跟《Kpop獵魔女團》的聲勢難以同日而語。

非英語電影榜方面，德國片《未定嫁期》以890萬稱冠，《法國情人》及韓片《殺手螳螂》分佔亞季。印度電影上榜數目最多，其中《神聖化身》、《敵人的兒子2》、《星語戀曲》及《跳動的心2》順次佔第4、5、7及第9位。

《幽鎮異校》首播稱冠

《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）主演的《幽鎮異校》（Wayward），講述小鎮的一間問題學校，上月25日上架，4日錄得820萬觀看次數，在英語節目收視榜登頂，《黑兔》及《健力士王朝》分佔亞季，《星期三2》跌至第4位；《混沌少年時》未知是否受艾美獎大捷影響，以350萬觀看次數重新上榜，而且位列第5。

第2周上架的西班牙劇《億萬地堡》，由《紙房子》班底製作，錄得1030萬觀看次數，在非英語節目榜收視稱冠，山崎賢人伙拍土屋太鳳主演的日劇《今際之國的有栖》拍到第3季，並於上周四（9月25日）首播，上架4天錄得850萬觀看次數，屈居亞軍，不過首季同時上榜，佔第7位。已播出結局的韓劇《暴君的廚師》以600萬觀看次數佔第3位。另一韓國節目《犯罪現場Zero》以110萬觀看次數在十大榜敬陪末席。