明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Kpop獵魔女團》15周三甲創紀錄 《今際之國的有栖3》Netflix首播佔亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月22至28日的一周收視，《Kpop獵魔女團》連續15周佔三甲位置，刷新《紅色通緝令》在十大收視榜逗留最長時間紀錄，而且上周仍錄得1930萬觀看次數，再次重返英語電影收視榜冠軍，更是上星期Netflix最多人收看的節目。另外，日劇《今際之國的有栖》第3季上月25日上架，4日錄得850萬觀看次數，屈居非英語節目收視亞軍。

動畫《Kpop獵魔女團》今年6月20日在Netflix上架，91日錄得3.25億觀看次數，早已是該平台歷來最高收視電影，並超越《魷魚遊戲》、《星期三》等節目的收視。《Kpop獵魔女團》上周再多破一項紀錄，連續15周打入三甲位置，儘管上星期是《Kpop獵魔女團》繼首周上架後首次跌穿2000萬觀看次數，但依然錄得1930萬，不但重返英語電影榜收視冠軍，亦拋離佔亞軍的《路德遇見波阿斯》，後者新上架錄得1030萬觀看次數，之前的冠軍《烏龍巴黎夢》則以760萬觀看次數位列季軍。

據美媒報道，《Kpop獵魔女團》上架15周，共8個星期稱冠，7周佔亞軍，至今從未跌出三甲，因而有望在十大英語電影收視榜逗留更長時間。之前的紀錄保持者是14周打入十大收視榜的《紅色通緝令》，不過《紅》片連續12周上榜後「斷纜」，其後的兩星期才重返十大，跟《Kpop獵魔女團》的聲勢難以同日而語。

非英語電影榜方面，德國片《未定嫁期》以890萬稱冠，《法國情人》及韓片《殺手螳螂》分佔亞季。印度電影上榜數目最多，其中《神聖化身》、《敵人的兒子2》、《星語戀曲》及《跳動的心2》順次佔第4、5、7及第9位。

《幽鎮異校》首播稱冠

《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）主演的《幽鎮異校》（Wayward），講述小鎮的一間問題學校，上月25日上架，4日錄得820萬觀看次數，在英語節目收視榜登頂，《黑兔》及《健力士王朝》分佔亞季，《星期三2》跌至第4位；《混沌少年時》未知是否受艾美獎大捷影響，以350萬觀看次數重新上榜，而且位列第5。

第2周上架的西班牙劇《億萬地堡》，由《紙房子》班底製作，錄得1030萬觀看次數，在非英語節目榜收視稱冠，山崎賢人伙拍土屋太鳳主演的日劇《今際之國的有栖》拍到第3季，並於上周四（9月25日）首播，上架4天錄得850萬觀看次數，屈居亞軍，不過首季同時上榜，佔第7位。已播出結局的韓劇《暴君的廚師》以600萬觀看次數佔第3位。另一韓國節目《犯罪現場Zero》以110萬觀看次數在十大榜敬陪末席。

相關字詞﹕今際之國的有栖3 影視串流平台Netflix 暴君的廚師 Kpop獵魔女團 Netflix收視

上 / 下一篇新聞