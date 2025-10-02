【娛樂場】新歌《Will you answer me？》 歸綽嶢甘為MV「撻生魚」

拷問自己尋答案

歸綽嶢透露今次專輯概念「Q&A」，圍繞對自己的靈魂拷問。有時候人們面對難題，除最簡單的「yes or no」，餘下的選擇去路，往往不知道正確答案是什麼，到底每個答案背後的可能是什麼，這種情况漸漸匯聚成「迷惘」，「新歌想講一個女仔在面臨失戀時，回想同對方的點滴，想知道可以用什麼方法重新走出來。今次這種偏搖滾同有力量的曲風，入行以來一直都好想試，終於有這個機會，非常之興奮同期待，好新鮮」。

錄完音勁攰

歸綽嶢表示進錄音室錄歌跟以往不同，感覺好得意，她之前的歌偏向柔和，錄歌時監製會要她貼近支咪唱，營造一種在其他人耳邊輕輕說話的感覺，今次完全不一樣，監製叫她不用企近支咪，將心中不滿全部發泄出來，「我每一次都好用力喺錄音室唱足三四個鐘，返到屋企係好攰」。

《Will you answer me？》MV到台灣拍攝，片中見歸綽嶢反身撻落水多次，「大家會好奇我有冇撻到背脊痛？我哋喺一個非常淺嘅池邊撻落去，第一次真的有少少驚，但係見到影出嚟嘅畫面，嗰一下就覺得，嘩！你叫我再企高啲（撻落去）都值得，因為真係好靚。我唔係游泳健將，淨係識得好簡單浮喺水面，好感恩拍到我哋想拍嘅嘢」。