28歲張天賦深明花無百日紅 將來退居幕後 擬修讀心理學

稱「食得鹹魚抵得渴」

28歲張天賦透露入行初期最軟弱，因對所有事不熟悉，不知如何運作，感覺很無助，找不到出口，後來慢慢找到方法排解負能量，「睇部戲、食餐好或揸車兜兜風，就不會讚牛角尖。」

出道短短數年，名利雙收，張天賦承認有很多得着的同時也有犧牲，要承受網上評論及身分限制，明白「食得鹹魚抵得渴」的道理，「以前不同意這心態，但發現用此心態面對各種事情最好，現在減少睇留言，亦不會太上心。最初不知將把尺放在哪裏，資訊、批評、言論一律接收，不懂過濾，隨着年齡增長，經歷變多，學識篩選，有些會左耳入右耳出」。

帶病上陣 領悟管理健康

張天賦表示現階段集中幕前發展，努力掙錢，早前展開巡迴演唱會，盡量做到每站不同，帶不同美好回憶給歌迷，又計劃明年再攻紅館，「希望場數多過上次」。他開心做巡唱儲到很多實戰經驗，最難忘在澳門帶病上陣，「開5場騷，做到第4場病倒，好辛苦都要頂硬上，跳舞都企不穩跌低，回家後身體忽冷忽熱，被迫取消第5場，是我入行第一次因病取消活動，終經歷請病假。提醒自己，歌手除了在台上表演，健康和聲音管理都很重要，也是工作一環。現在勤運動和學護聲，已戒酒，辣不會戒，我無辣不歡，反而覺得食辣有助開聲。休息都很重要，幸好我睡眠質素好好，不工作時，可以瞓足十幾個鐘」。

張天賦自覺幸運，天時地利人和造就今日成就，明白花無百日紅，已為人生規劃，將來年紀大將比重慢慢調整，退居幕後做監製，以及修讀心理學課程，因他很享受跟別人聊天。

記者：柯美