《風林火山》132萬開畫票房稱冠 觀眾讚視覺效果 彈戲分散亂

記者：林蘊兒

麥浚龍（Juno）身兼監製、編劇、執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝和高圓圓等強勁卡士主演，由籌備到拍攝再經後期製作歷時逾10年，耗資4億的《風林火山》，今年5月於法國康城影展全球首映後，昨日香港及內地同步上映。在賀國慶「10.1半價睇好戲」帶動下，《風林火山》截至昨午4時，首日本地收132萬，成單日票房榜首。成龍主演的《捕風追影》收25.4萬（累積644萬）排第二，第3位是許光漢與袁澧林的《他年她日》，收20.4萬（累積64萬）。據內地貓眼網資料顯示，截至昨晚7時，《風林火山》票房逾1770萬人民幣（約1935萬港元），佔排行榜第6位，榜首《志願軍：浴血和平》收8800人民幣（約9620萬港元）。

熊欣欣覆《明報》：發文清楚表達態度

有份參與《風林火山》的武術指導熊欣欣日前在社交平台轉發友人看了此片的優先場，留言：「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」熊欣欣未有開名指「心理變態的人」是誰，亦未提及所因何事。

有傳因片尾字幕「動作設計」署名鄧瑞華，熊欣欣則是「客席動作指導」，因此令他非常不滿。熊欣欣昨日以短訊回覆《明報》，「多謝關心，拍戲之間不開心的事，我只會當是工作的一部分，不值得用來做娛樂新聞。我在fb（facebook）的說話是針對電影公司沒有給我署名的事，覺得我該爭取屬於自己的權益，我的說話已代表了我的態度，沒有更多值得媒體關注的」。他重申所寫的每個字，已經表達清楚其態度，如果再有任何事要說，會在公眾平台發表。

昨日全港戲院所有場次，不論任何電影、票種、放映格式戲票一律半價，吸引廣大市民入場看戲。昨日記者到九龍圓方戲院觀察，場內人流比平日較多，售票電腦屏幕顯示，多部「國慶黃金檔」放映的中西電影，包括《風林火山》、《他年她日》、《一戰再戰》、《捕風追影》、《南京照相館》等，入座率普遍達八成或以上。

觀眾稱為金城武捧場

黃先生與太太一齊欣賞《風林火山》，二人表示麥浚龍在電影開始僅閃現約1分鐘，血流披面得幾個鏡頭，但他的角色引爆身上炸彈一幕震撼難忘，其次是故事背景設定，似游走現實與異世界之間，很特別。他們給《風林火山》80分，「故事劇情都易看得明，知道背後有些信息想表達，但可能片太長，不夠時間解釋，有些位感覺到喉唔到肺。最意想不到最後人人都要死，可能角色多，戲分比較散，不夠深入，如果分上下集或拍前傳，有助使故事結構更完整。我們最喜歡看金城武，其他演員如鮑起靜拆槍講粗口，杜德偉的狂人造型，還有少見的林俊賢、甘國亮、盧冠廷，演出雖少，不過有驚喜」。

另外兩女觀眾同表示為金城武而捧場，有覺得故事略嫌平淡，帶有麥浚龍一貫個人風格。二人欣賞畫面視覺效果很有藝術美感，動作和爆炸場面亦夠刺激，大讚已故音樂大師坂本龍一為《風林火山》的配樂非常配合意境，給電影75分。