樂翊榆稱以為內定獲獎 伍富橋太太爆喊申冤 要求公開道歉

事緣決賽播出前製作團隊安排4強參賽者與曾參與節目的嘉賓到街市出席宣傳活動，樂翊榆跟朱智賢與游莨維一同受訪，談及賽果時，樂翊榆說：「我本身係諗住Shirley，因為佢同大家熟，會唔會內定呢？點不知原來HOY TV係咁公平喎。」她還在社交平台留言：「自己講完都覺得好笑。」梁兆楹為此公開反擊：「其實你咁有意見，不如返去叫你個台開個票數出嚟睇吓。」

監製收梁投訴 相信是誤會

梁兆楹在直播鬧爆樂翊榆，情緒激動爆喊說樂翊榆稱賽果內定感受傷，「如果我想課金，都唔會課一個豬肉獎畀自己，買個冠軍畀自己啦！你好平常嘅一句嘢，可能你覺得好好笑，但係對我嚟講係好大侮辱」。梁兆楹隨後將樂翊榆跟她DM截圖公開，對方一時稱言論是針對幕後寫稿姓馬的男士，又說是傳媒搬弄是非。

《領廚爭霸戰》監製張志明回應《明報》稱，梁兆楹有為事件向他投訴，相信是雙方言語誤會，最重要是這比賽絕對公平，梁兆楹以素人參加廚藝比賽，很有觀眾緣，有意再合作，「佢係上海人，對家鄉熟識，有計劃由佢帶路回鄉拍有關旅遊美食節目」。

稱樂諸多藉口兼挑撥離間

梁兆楹昨日接受電話訪問，稱初時有人轉發樂翊榆受訪短片給她時，聽到對方說內定感愕然，覺得樂翊榆在擦HOY TV鞋，故一笑置之，後來看到樂翊榆留言：「自己講完都覺得好笑。」便不能接受。她表示參賽前有心理準備多閒言，自己非要爭勝，但參賽便要盡力做，近半年用心鑽研廚藝，最後決賽得第二名，承認自己有失誤，接受評判的意見，「不過樂翊榆的質疑不單影響我，對節目的幕後與專業的評審也是侮辱，難道可以買通所有人給我高分？我喊係因為覺得自己拖累了製作組與評判，令人懷疑他們，公開事件只想對方道歉，但她諸多藉口又挑撥離間，唔知道佢有何用心」。

