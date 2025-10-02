明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

樂翊榆稱以為內定獲獎 伍富橋太太爆喊申冤 要求公開道歉

【明報專訊】HOY TV節目《領廚爭霸戰》上周日播出決賽，由劉欣婷（Owen）勝出，伍富橋太太梁兆楹（Shirley）獲亞軍兼最強人氣廚神獎。梁兆楹前晚直播爆喊訴冤屈，稱節目嘉賓樂翊榆的言行令她受辱。

事緣決賽播出前製作團隊安排4強參賽者與曾參與節目的嘉賓到街市出席宣傳活動，樂翊榆跟朱智賢與游莨維一同受訪，談及賽果時，樂翊榆說：「我本身係諗住Shirley，因為佢同大家熟，會唔會內定呢？點不知原來HOY TV係咁公平喎。」她還在社交平台留言：「自己講完都覺得好笑。」梁兆楹為此公開反擊：「其實你咁有意見，不如返去叫你個台開個票數出嚟睇吓。」

監製收梁投訴 相信是誤會

梁兆楹在直播鬧爆樂翊榆，情緒激動爆喊說樂翊榆稱賽果內定感受傷，「如果我想課金，都唔會課一個豬肉獎畀自己，買個冠軍畀自己啦！你好平常嘅一句嘢，可能你覺得好好笑，但係對我嚟講係好大侮辱」。梁兆楹隨後將樂翊榆跟她DM截圖公開，對方一時稱言論是針對幕後寫稿姓馬的男士，又說是傳媒搬弄是非。

《領廚爭霸戰》監製張志明回應《明報》稱，梁兆楹有為事件向他投訴，相信是雙方言語誤會，最重要是這比賽絕對公平，梁兆楹以素人參加廚藝比賽，很有觀眾緣，有意再合作，「佢係上海人，對家鄉熟識，有計劃由佢帶路回鄉拍有關旅遊美食節目」。

稱樂諸多藉口兼挑撥離間

梁兆楹昨日接受電話訪問，稱初時有人轉發樂翊榆受訪短片給她時，聽到對方說內定感愕然，覺得樂翊榆在擦HOY TV鞋，故一笑置之，後來看到樂翊榆留言：「自己講完都覺得好笑。」便不能接受。她表示參賽前有心理準備多閒言，自己非要爭勝，但參賽便要盡力做，近半年用心鑽研廚藝，最後決賽得第二名，承認自己有失誤，接受評判的意見，「不過樂翊榆的質疑不單影響我，對節目的幕後與專業的評審也是侮辱，難道可以買通所有人給我高分？我喊係因為覺得自己拖累了製作組與評判，令人懷疑他們，公開事件只想對方道歉，但她諸多藉口又挑撥離間，唔知道佢有何用心」。

娛樂組

相關字詞﹕領廚爭霸戰 樂翊榆 梁兆楹（Shirley）

上 / 下一篇新聞