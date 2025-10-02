明報新聞網
柯煒林硬撼張震張孝全爭金馬影帝 港產《世外》爭最佳動畫 范冰冰逐最佳女主角

【明報專訊】第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日假台北流行音樂中心舉行，大會昨日公布入圍名單，今年有多名香港台前幕後獲提名，包括柯煒林憑《大濛》首次爭影帝，硬撼張孝全和張震，金馬常客黃秋生憑《今天應該很高興》再提名男配角、《女孩不平凡》新晉女演員鄧濤入圍女配角、《觸電》羅浩銘角逐最佳動作設計，導演李駿碩憑《眾生相》入圍最佳導演，以及港產動畫《世外》角逐3項幕後獎。內地女星范冰冰憑《地母》入圍，大戰劉若英和林依晨。

一如以往，金馬影帝影后之爭備受矚目，代表香港出戰的柯煒林憑《大濛》首次入圍最佳男主角，越級挑戰《幸福之路》的金馬影帝張震，《深度安靜》張孝全，還有《好孩子》許瑞奇和《我家的事》藍葦華。最佳女主角方面，內地女星范冰冰憑電影《地母》入圍，決鬥《我們意外的勇氣》劉若英、《深度安靜》林依晨、《大濛》方郁婷和《我家的事》高伊玲，競爭激烈。

柯想到台灣食麻油雞飯糰

柯煒林感謝大家的祝賀，能成為《大濛》團隊的一員很幸福，也恭喜《大濛》獲今屆金馬獎最多提名，「可以藉金馬獎到台灣吃超商麻油雞飯糰，特別好吃。可以繼續演戲，幸福！」《大濛》有11個提名，除最佳男主角，還入圍最佳導演、劇情片、女主角、原著劇本、視覺效果、美術設計、造型設計、原創電影歌曲、剪輯和音效。

張震喜《幸福之路》獲5提名

張震2021年憑《緝魂》封金馬影帝，今次憑《幸福之路》再入圍最佳男主角，他很高興獲評審青睞，特別開心導演、攝影和音樂團隊一起入圍，「非常感謝這部電影所有工作伙伴，因為大家努力，我們的表演才能被看見。這次5項提名對台前幕後的每一位都是很大的肯定，代表我們在那些寒夜裏一點一滴打磨的細節沒有白費。《幸福之路》是導演Lloyd Lee Choi的第一部長片，我們在去年冬天寒冷的紐約完成拍攝，攝影師用底片記錄我飾演的紐漂奮鬥故事，這是一段非常難忘的表演經驗，希望觀眾能喜歡」。《幸福之路》除入圍最佳男主角，還有新導演、改編劇本、最佳攝影和原創電影音樂。

林依晨收到消息憑《深度安靜》角逐金馬影后，非常感動，「距離上次入圍已經是好久以前的事情，謝謝這段期間的經歷，讓我一再地進化，感恩有優秀團隊做最有力的支持和平台，讓我有機會以這個角色入圍，期待典禮與大家相見」。

黃秋生再提名男配喜出望外

金馬影帝兼3屆金馬男配角的黃秋生憑《今天應該很高興》再次入圍最佳男配角，對手有《我家的事》姚淳耀及曾敬驊、《深度安靜》金士傑，以及《左撇子女孩》黃鐙輝。黃秋生用12個字形容入圍心情，「喜出望外，老驥伏櫪。感激不盡！」他表示頒獎禮日期撞正舞台劇《我們最快樂》排練，所以能否出席要視乎情况，「如果可以抽到時間去的話，應該都是有史以來最匆忙的一次！我當然希望可以參與一件高興的盛事」。ViuTV劇《哪一天我們會紅》飾演「無景深Sugar」的鄧濤憑《女孩不平凡》提名最佳女配角，硬撼《左撇子女孩》蔡淑臻與葉子綺、《人生海海》陳雪甄與《我家的事》黃珮琪，鄧濤在社交平台限時動態發表感受：「十萬個感謝電影團隊，特別多謝導演的信任。」

李駿碩入圍最佳導演

《觸電》提名動作指導 羅浩銘感震撼

今屆多名香港幕後精英殺入金馬獎，香港導演李駿碩憑《眾生相》候選最佳導演，同時入圍最佳原著劇本、劇情片。港產動畫《世外》角逐最佳動畫片、改編劇本和原創電影音樂。香港導演袁建滔執導的《小蟲蟲大冒險》亦角逐最佳動畫片。羅浩銘身兼《觸電》演員兼動作指導，憑此片入圍角逐最佳動作設計，他收到消息大表震撼，「開心到手機差點跌落地，多謝大會畀《觸電》入圍，也感激電影老闆支持，整部戲的台前幕後配合，我們在很艱難的製作費和時間下，處理大量動作場面，我會帶住《觸電》的精神去參加頒獎禮，希望觀眾入場支持這部戲」。

娛樂組

