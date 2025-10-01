【開箱】《點愛成金》 美國上市公司最年輕女CEO創業血淚史

為Tinder命名 最終不歡而散

《點愛成金》根據真人真事改編，講述惠妮沃夫偶然認識了新創企業負責人尚恩瑞德，從前者推銷卡片通生意的靈活變通，尚恩甚為賞識，並邀請她加盟其公司，成為行銷總監。卡片通生意未如理想，改為專攻網上交友約會應用程式，最初取名火柴盒（Matchbox），其後經惠妮提議取名Tinder。本來發展順利，憑惠妮獨到的營銷手法，幫助Tinder很快突破百萬用戶，卻因與公司創辦人之一賈斯汀分手後遭到滋擾及欺凌，聯合創辦Tinder的名銜亦遭褫奪，惠妮辭職並提出訴訟。

職業生涯陷入谷底的惠妮，重遇歐洲交友約會應用程式Badoo的創辦人安德烈安德里夫，在對方支持下，成立以女性導向的交友軟件Bumble；卻在發布前夕，《福布斯》發表有關Badoo被指控有害工作環境，甚至有女性員工受性騷擾和性侵，舉辦有妓女參與的派對及提供非法藥物，安德烈沒直接參與其中，卻對這事知情，因而受到抨擊及面臨訴訟，惠妮的事業會否再次受挫？

丹史提芬表現亮眼

《點愛成金》由拍過劇集《女〈性〉雜誌》、《最美麗的小事》的麗素高登堡（Rachel Lee Goldenberg）編劇兼執導，莉莉占士飾演惠妮沃夫，《3體》賓舒尼沙（Ben Schnetzer）與《十字衝鋒車》積遜韋特（Jackson White）分別扮演尚恩與賈斯汀，《哥斯拉x 金剛：新帝國》丹史提芬（Dan Stevens）則飾演安德烈。此片的演員表現不錯，戲分最重的莉莉占士跟惠妮沃夫同齡，看來卻較年輕，她的演法並非模仿派，兩人外形既不相似，也沒參照對方的小動作（事實也不多），而是選擇神似，營造對方的氣質；令人眼前一亮的是扮演俄裔安德烈安德里夫的丹史提芬，帶口音的英語外，還明顯為角色設計了連串肢體動作，最初完全沒把他認出來，可惜他戲分不多。

人物傳記片切忌平鋪直敘，沒有獨特角度，如流水帳般說故事最平庸，此片雖交代了惠妮沃夫的職業生涯，如何展現銷售手腕，又怎樣在公司遇人不淑，以及在男性主導的科技業受到歧視；但除了她與賈斯汀分手後受欺凌令精神受損稍為多落墨之外，她在控告Tinder的訴訟，重遇安德烈後的東山再起，拉攏緹莎等舊同事過檔，甚至Bumble推出前的「危機」等，一切都只是輕輕帶過。其實30出頭的惠妮沃夫已成為Bumble母企MagicLabs的行政總裁，掌管整個企業王國，是否有更多角度值得發掘？譬如身為參與籌備兩個交友約會應用程式的惠妮，除了跟賈斯汀的一段情反面收場之外，她的感情觀或相關生活是怎樣，似乎都沒多大篇幅提及，而現在看來她的創業血淚史，只是剛好幸運或不幸而已。