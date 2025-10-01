明報新聞網
娛樂

羅琳反擊「妙麗」愛瑪屈臣：不知自己有多無知

【明報專訊】羅琳（J.K. Rowling）創作小說《哈利波特》系列，讓同名電影系列中扮演「哈利波特」的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等名成利就，卻因為跨性別議題而反目。愛瑪近日受訪，稱仍珍視與羅琳的合作經歷，此話引發羅琳在社交平台X撰長文「反擊」。

曾不希望自己言論影響愛瑪

雙方爭拗始於5年前，羅琳對跨性別社群的觀點被指摘為跨性別恐懼症，與愛瑪屈臣等人的意見迥異。羅琳文中表示，昔日與愛瑪屈臣和丹尼爾域卡夫的合作關係彷彿給了他們特權，「讓他們可以公開審判我的想法。《哈利波特》都演完多年了，他們還把自己當成我筆下世界的官方代言人」。羅琳指當看着他們從10歲起長大，很難擺脫某種保護欲，「過去幾年我都拒絕回應傳媒，特別是有關愛瑪，在引人注目的羅琳獵巫審判議題上，還諷刺地告訴監製，不想因為我的說話讓她受到圍攻」。

羅琳表示感到最受傷害是事發後愛瑪屈臣曾託人交給她一張字條，「稱『很抱歉你承受的一切』（她有我的電話號碼），當時正是我被死亡、性侵、酷刑等威嚇所淹沒的時刻，保安措施一再升級，擔心家人安全。愛瑪卻剛公開火上加油，以為一句關心，就能讓我感受到她的同情和善意？」

羅琳指愛瑪屈臣就像很多活在財富與名氣泡泡之中的人一樣，「對真實生活的經驗很少，不知自己有多無知，她從不需要無家者收容所，從沒被丟到男女混合的公立醫院病房，我會驚訝她從小就到平價商店的更衣室，她所謂的『公廁』是門口站着保鑣的單人用空間。她去過市政府泳池那種新的男女混合更衣室脫光衣服嗎？她需要求助於那種無法保證『只限女性服務』的強暴危機中心嗎？她有想像過自己跟一個天生男性卻自認是女性的強姦犯共囚一室嗎？」

羅琳自言14歲時並非百萬富翁，寫成讓愛瑪屈臣名成利就的那本書時正在貧困中掙扎，「從我的人生經歷中才真正明白，當愛瑪熱心參與踐踏女權的運動時，對於沒有她那樣特權的婦女和女孩，意味着什麼？」羅琳指最諷刺的是愛瑪在近日的訪問中突然改口說珍視她、愛她，「我懷疑她之所以改變策略，是因為發現大聲譴責我已不再是潮流」。羅琳稱成年人不能寄望一個呼籲殺死你朋友的社會運動表示友好，然後又聲稱有權得到這舊友的愛，就好像這朋友實際上是他們的母親一樣，「愛瑪當然有權不同意我，也有權公開談及對我的感受，但我也有此權力，並最終決定行使它」。

相關字詞﹕愛瑪屈臣 羅琳 妙麗

