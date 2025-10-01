英美媒：妮歌潔曼19年婚姻觸礁 不願分開嘗試挽救 曾嫁湯告魯斯11年

妮歌潔曼今年夏天大部分時間留在英國拍攝與珊迪娜布洛（Sandra Bullock）合演的《巫法闖情關2》（Practical Magic 2），並於上月中表示新片煞科。Keith Urban今年則忙於舉行《High and Alive》世界巡迴演唱會，預計明日會在賓夕法尼亞州赫爾希演出。9月初，澳洲雜誌《Woman's Day》報道指自從妮歌的母親去年9月逝世後，跟Keith Urban一起的時間十分少，就像兩人已經各走各路。

據英國《每日郵報》報道，Keith Urban在納什維爾已另外置業，並搬離跟妮歌潔曼及兩名女兒：17歲Sunday Rose和14歲Faith Margaret的大宅。有消息指妮歌對這次分手感到措手不及，她亦不願跟Keith分開，試圖挽救這段婚姻。報道引述消息人士說：「Keith幾乎沒見過妮歌，不是她在拍戲，就是他在巡演。兩人之間曾有很多的愛，他們或許不會離婚，但他們各自生活在一個彼此不在其中的世界。」英美傳媒分別向兩人求證，截稿前暫未有任何回覆。

妮歌潔曼演出《雷霆壯志》期間與湯告魯斯戲假情真，並於1990年結婚，直到2001年各走各路，其間兩人收養了兩名孩子，分別是現年32歲的Isabella及30歲Conor。2006年，妮歌與Keith Urban在前者家鄉悉尼舉行傳統的天主教婚禮，婚後透過代母迎來兩名女兒。

妮歌潔曼早前接受《人物》雜誌訪問時自言很幸運遇到了Keith Urban。Keith今年7月接受電台節目訪問，被問及妮歌在《Babygirl》及《阿媽戀上我波士》的大膽演出時，他十分戲劇化地掛斷電話，似乎暗示兩人關係不如外表和睦。兩人今年最後一次一起公開露面已是6月時在田納西州納什維爾觀看足球賽事。今年6月，兩人結婚19周年，妮歌在社交平台上載兩人的黑白合照，慶祝結婚周年，Keith當時以心形表情符號回應。