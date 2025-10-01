【娛樂場】《學人去非洲 2》 袁學謙摩洛哥突尼西亞深度遊

袁學謙往非洲前，先經倫敦轉機到英國海外領土直布羅陀展開旅程，因為直布羅陀跟摩洛哥非常近，一落機便體驗當地機場的一大特色，人車共用的機場跑道。他獲當地生活的港人接待，遊覽人口不足4萬的免稅天堂小島，同時穿梭一關之隔的西班牙，吃一頓地道西班牙菜和探店試酒，之後在直布羅陀乘搭纜車展開行山之旅，見到野生巴巴里獼猴，進入聖米高洞穴，走上網紅打卡熱點溫莎懸索橋，參觀摩爾人城堡，最後抵達歐羅巴燈塔。

當地人款待 嘗地道美食

袁學謙游走溫斯頓邱吉爾大道，這條橫跨機場跑道的公路，每當飛機起降會暫時封閉道路，成為全球罕見的奇景。旅途中，他結識了居當地的Kristy，品嘗本地人推薦的印度餐廳，還獲邀參觀對方租住的地方，透過Kristy嚮導與分享，了解充滿西班牙文化氣息的直布羅陀，如何吸引Kristy留下工作與生活。

袁學謙之後正式展開非洲之旅，體驗阿拉伯與歐洲文化交融的摩洛哥，於丹吉爾懸崖頂上的網紅cafe，一邊品嘗地道薄荷茶，一邊欣賞丹吉爾灣的壯麗景色。他隨後踏足古老的腓尼基人墓地，感受歷史的深邃；穿梭老城區如迷宮的狹窄街道，再享用海鮮大餐，又上山前往標誌景點Cap Spartel，朝聖百年歷史的斯帕特爾角燈塔，欣賞神秘的海克力士洞。他還探索摩洛哥獨特建築風格，從藍色小鎮舍夫沙萬到充滿歷史韻味的古城菲斯，更直擊傳承千年的摩洛哥皮革製作工藝，解構獨特工藝背後那股強烈「嗅覺衝擊」的原因。

遊帝國遺蹟 探索歷史

袁學謙最後遊覽有「世界橄欖油園」美譽的新興旅遊勝地，以穆斯林和天主教為主導的突尼西亞。當地出產享譽世界的葡萄美酒，他品嘗在地中海陽光下釀造的佳釀，享用具有當地特色的海鮮美食，又前往昔日迦太基與羅馬兩大帝國的古老遺蹟，感受地中海霸主的輝煌歷史，以及騎駱駝深入撒哈拉沙漠，在星空下露營，欣賞人生必看的北非絕美夜空。

《學人去非洲 2》HOY TV（77台）

時間：逢周一至五晚上8時30分