明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《學人去非洲 2》 袁學謙摩洛哥突尼西亞深度遊

【明報專訊】旅遊達人袁學謙（Benedict）繼去年花45日到坦桑尼亞、津巴布韋、贊比亞與南非拍攝HOY TV節目《學人去非洲》，再出動拍《學人去非洲 2》，40日游走直布羅陀、摩洛哥和突尼西亞，深入探索這3個充滿異域風情的國度，從美酒佳餚到古老文明，再踏入壯麗自然奇觀，全方位感受非洲的神秘與魅力。

袁學謙往非洲前，先經倫敦轉機到英國海外領土直布羅陀展開旅程，因為直布羅陀跟摩洛哥非常近，一落機便體驗當地機場的一大特色，人車共用的機場跑道。他獲當地生活的港人接待，遊覽人口不足4萬的免稅天堂小島，同時穿梭一關之隔的西班牙，吃一頓地道西班牙菜和探店試酒，之後在直布羅陀乘搭纜車展開行山之旅，見到野生巴巴里獼猴，進入聖米高洞穴，走上網紅打卡熱點溫莎懸索橋，參觀摩爾人城堡，最後抵達歐羅巴燈塔。

當地人款待 嘗地道美食

袁學謙游走溫斯頓邱吉爾大道，這條橫跨機場跑道的公路，每當飛機起降會暫時封閉道路，成為全球罕見的奇景。旅途中，他結識了居當地的Kristy，品嘗本地人推薦的印度餐廳，還獲邀參觀對方租住的地方，透過Kristy嚮導與分享，了解充滿西班牙文化氣息的直布羅陀，如何吸引Kristy留下工作與生活。

袁學謙之後正式展開非洲之旅，體驗阿拉伯與歐洲文化交融的摩洛哥，於丹吉爾懸崖頂上的網紅cafe，一邊品嘗地道薄荷茶，一邊欣賞丹吉爾灣的壯麗景色。他隨後踏足古老的腓尼基人墓地，感受歷史的深邃；穿梭老城區如迷宮的狹窄街道，再享用海鮮大餐，又上山前往標誌景點Cap Spartel，朝聖百年歷史的斯帕特爾角燈塔，欣賞神秘的海克力士洞。他還探索摩洛哥獨特建築風格，從藍色小鎮舍夫沙萬到充滿歷史韻味的古城菲斯，更直擊傳承千年的摩洛哥皮革製作工藝，解構獨特工藝背後那股強烈「嗅覺衝擊」的原因。

遊帝國遺蹟 探索歷史

袁學謙最後遊覽有「世界橄欖油園」美譽的新興旅遊勝地，以穆斯林和天主教為主導的突尼西亞。當地出產享譽世界的葡萄美酒，他品嘗在地中海陽光下釀造的佳釀，享用具有當地特色的海鮮美食，又前往昔日迦太基與羅馬兩大帝國的古老遺蹟，感受地中海霸主的輝煌歷史，以及騎駱駝深入撒哈拉沙漠，在星空下露營，欣賞人生必看的北非絕美夜空。

《學人去非洲 2》HOY TV（77台）

時間：逢周一至五晚上8時30分

相關字詞﹕直布羅陀 突尼西亞 摩洛哥 袁學謙 學人去非洲2

上 / 下一篇新聞