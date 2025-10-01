明報新聞網
娛樂

《他年她日》台首映包場收入捐花蓮賑災 張艾嘉盼拋磚引玉 召大眾伸援手

【明報專訊】許光漢與袁澧林主演，張艾嘉監製的奇幻愛情片《他年她日》前晚於台北舉行首映禮，其間主唱主題曲《瞬間的瞬間》的林俊傑（JJ）驚喜現身，引起全場高潮。林俊傑獻花給張艾嘉，預祝票房大賣，「很喜歡這部電影的題材跟概念，知道故事跟時間有關時，希望透過音樂把這份情感完整發揮出來」。

讚林俊傑感染力極強

張艾嘉透露當初透過兒子與林俊傑的交情，邀請對方跟金像獎最佳原創電影音樂得主朱芸編，共同為電影打造及獻唱主題曲，大讚主題曲感染力極強，「每次MV剪到副歌，唱到『愛』那個字時，我都一定要放JJ的臉，因他的聲音和表情太有力量」。林俊傑笑說自己是「科幻、奇幻、浪漫控」，能以音樂參與電影製作，覺得非常榮幸。

台灣花蓮縣光復鄉遭遇洪災，張艾嘉宣布將《他年她日》前日首映的15場包場、共3500人，所有收入全數捐給世界宣明會，協助花蓮災區重建。她表示電影講述人與人之間的連結，以及人與生活環境的情感，看到花蓮光復鄉的狀况非常難過，「重建需要很長的時間，請大家繼續關注，希望這份心意能拋磚引玉，大家一起幫助受災情影響的朋友」。張艾嘉強調電影除了有珍惜時間的寓意外，也希望觀眾懂得彼此扶持，「愛可以改變一個人的一生，就算只是剎那，也能成為永恆」。

娛樂組

