娛樂

宣萱為去非洲自薦拍劇「食檸檬」 鍾鎮濤自認旺拍檔 期待「老婆」台慶大豐收

巨塔之后｜宣萱盼開續集赴南美拍攝 鍾鎮濤首奪最佳男演員獎

【明報專訊】宣萱前晚伙鍾鎮濤、陳展鵬、劉佩玥、吳若希和蕭正楠等齊集將軍澳電視城，欣賞無綫劇《巨塔之后》首播。鍾鎮濤與宣萱劇中演夫婦，稱希望贏口碑，收視壓力留給監製。宣萱開心此劇到布拉格拍外景，寓工作於娛樂，自爆多年前因想去非洲，自薦拍《天涯俠醫》，慘「食檸檬」。鍾鎮濤自認旺拍檔，以往跟他首次合作的演員都得獎，期待宣萱今年台慶頒獎禮大豐收。吳若希笑稱《巨塔之后》特色，劇中演老公角色的演員全部沒有好下場，自爆拍死老公戲分，不停幻想是自己丈夫，特別投入。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《巨塔之后》前晚在港首播，宣萱與鍾鎮濤劇中甫登場，於布拉格舉行華麗婚禮，之後鍾鎮濤與「兒子」馬國明和蕭正楠乘搭的飛機發生意外墜毀。宣萱與鍾鎮濤笑稱收視壓力留給監製，他們最期待觀眾反應，希望贏口碑，宣萱說：「難得在公司食自助餐睇首播。（又有事情想投訴？）冇，人會不斷進步嘛！」演醫生的她稱拍《巨塔之后》好開心，因為去歐洲布拉格拍外景，她戲分不多，不用開工時，到處逛街歎美食，「我好似去旅遊一樣，其他演員就要拍喊戲」。

鍾鎮濤稱在外地拍攝時，太太和正在英國升學的女兒飛去跟他會合，有旅行感覺。宣萱稱以前公司找她拍旅遊特輯都不去，除非是非洲和南美，期待公司開續集到南美拍《巨塔之王》，建議鍾鎮濤帶她去睇獅子，「以前公司去非洲拍《天涯俠醫》，我有自薦，可惜最後冇我份」。

鍾鎮濤首奪最佳男演獎感驚喜

鍾鎮濤憑《廿四味》獲內地《2025吳天明青年電影展》最佳男演員獎，承認感驚喜，「套戲未上映，我不知道有報名參展，今次台前幕後有好多都是第一次參與演出和製作，對大家很鼓勵」。他從影以來首次得獎，以往很多拍檔跟他首次合作都得獎，包括張曼玉、梁朝偉和林鳳嬌，期待宣萱今年台慶頒獎禮大豐收，宣萱即感謝鍾鎮濤加持，並提起早年跟狄龍合作亦大旺，「龍哥說被他摑過的演員都會得獎，結果真的得獎，我叫佢摑多我幾巴」。

吳若希讚宣萱無架子惜後輩

吳若希說《巨塔之后》特色是劇中演老公角色的演員全部沒有好下場，「蕭正楠、陳展鵬分別演過我老公，今次到馬國明，3個有兩個都要死，本人表示有少少傷感」。她笑稱劇中有大量懷緬丈夫戲分，「我拍死老公戲分時，不停幻想自己丈夫何先生，好擔心何先生萬一過身點算好？代入感好強，今次終於不當諧星，認真演正劇，期望觀眾會喜歡」。她稱《巨塔之后》有「贏咗99.9%香港人」的宣萱助陣，相信會提升欣賞指數，又爆劇組人員為宣萱封「姐姐」外號，讚宣萱很照顧後輩，毫無架子，「我第一次跟她對戲時，緊張到狂甩台詞，她安撫我，叫我慢慢來，佢個性好爽朗，相處好舒服」。

陳展鵬性感演出 盼老婆垂青

劉佩玥稱《巨塔之后》於內地播出取得好成績，為令香港有好收視，與拍檔陳展鵬會落力宣傳谷劇。陳展鵬說：「經典韓劇《大長今》當年也不是在港首播，但香港收視很高，我沒有收視壓力，只管拍好作品，讓作品成為經典。我們靠劉佩玥《俠醫》人氣，希望《巨塔之后》繼續食住個勢。」

劉佩玥承認《俠醫》與《巨塔之后》播出時間接近，曾擔心觀眾看膩她，幸好兩劇角色、造型截然不同，觀眾也相當受落，好有成功感，「有留意內地觀眾評論，問點解套套劇都是bad ending？點解我又嫁蕭正楠？不過好多人讚展鵬好靚仔」。她笑言相對《俠醫》，今次沒有性感鏡頭，反而陳展鵬更性感，「佢一出場除頭盔，然後撥兩下頭髮，好性感！」陳展鵬笑言最期待得到太太單文柔垂青，「太太平日很欣賞我認真工作的樣子」。劉佩玥再爆早前任陳展鵬演唱會嘉賓，親眼目睹單文柔在後台偷望丈夫時心心眼。

劉佩玥否認跟周志文拍拖

劉佩玥近日被影到與緋聞男友周志文拍拖行街，發現被影即分開走，她強調非拍拖，「只是很平常逛街，我們完全不知被人影，我唔介意畀人影，唔好咁近就可以，我們沒有刻意迴避，現在事業為重，不談感情事，希望焦點放回工作上」。周志文有否捧場？劉佩玥謂：「完全冇，佢都好忙，有時望到宣傳片會畀意見，我會督促佢睇《巨塔之后》。」

無綫發出內部通告，宣布非戲劇部高級經理（綜藝）何小慧前日退休，劉佩玥未感意外，「小慧姐睇住我成長，感激她多年來照顧，她一直盡心盡力做事，祝福她未來事事順利，身體健康」。

相關字詞﹕吳若希 劉佩玥 陳展鵬 鍾鎮濤 巨塔之后 宣萱

