娛樂

薛家燕郭鋒相隔10年再續劇緣 三代同堂遊澳門 尋找初戀情人

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、龔慈恩、林愷鈴與澳門特別行政區政府旅遊局合作拍4集短劇《Hey Hey澳耆澳耆》，主要介紹澳門名勝、旅遊熱點及美食。劇中3人飾演三代同堂，講述飾演嫲嫲的家燕姐到澳門尋找初戀男友，引發連番趣事。結局篇請來在劇集《十月初五的月光》飾演家燕姐舊情人「祝展輝」的郭鋒，客串演嫲嫲初戀男友，兩人相隔多年重返澳門合作拍劇，勾起觀眾集體回憶。

郭鋒為家燕姐出山

家燕姐表示2000年與郭鋒合作《十月初五的月光》，2015年再合演同劇電影版，今次是相隔10年再合作，郭鋒給她感覺依舊熱情、親切，有濃濃的情意結。郭鋒笑稱跟以往大不同，「以前好多頭髮，後生無咁肥，𠵱家肥咗。」他答應客串是被家燕姐打動。家燕姐表示故事講她要在澳門搵初戀情人，好多人問誰飾演，她就想到郭鋒，便嘗試致電對方，他好賞面，令大家好開心，再到澳門拍劇，獲街坊熱情打招呼。談到合作趣事，家燕姐說：「鋒哥（郭鋒）話想請我去龍記食乳鴿同魚翅，原來龍記都無咗好耐，𠵱家澳門變得好繁榮同國際化，但亦有保留歷史文物，好似澳門茶文化館。」郭鋒稱澳門是他人生首次出埠的地方，「細個讀完書，剛攞到身分證，第一個出埠去的地方就是澳門，同朋友一齊坐船，要坐3個半鐘」。

娛樂組

相關字詞﹕Hey Hey澳耆澳耆 郭鋒 薛家燕（家燕姐）

