薛家燕郭鋒相隔10年再續劇緣 三代同堂遊澳門 尋找初戀情人

郭鋒為家燕姐出山

家燕姐表示2000年與郭鋒合作《十月初五的月光》，2015年再合演同劇電影版，今次是相隔10年再合作，郭鋒給她感覺依舊熱情、親切，有濃濃的情意結。郭鋒笑稱跟以往大不同，「以前好多頭髮，後生無咁肥，𠵱家肥咗。」他答應客串是被家燕姐打動。家燕姐表示故事講她要在澳門搵初戀情人，好多人問誰飾演，她就想到郭鋒，便嘗試致電對方，他好賞面，令大家好開心，再到澳門拍劇，獲街坊熱情打招呼。談到合作趣事，家燕姐說：「鋒哥（郭鋒）話想請我去龍記食乳鴿同魚翅，原來龍記都無咗好耐，𠵱家澳門變得好繁榮同國際化，但亦有保留歷史文物，好似澳門茶文化館。」郭鋒稱澳門是他人生首次出埠的地方，「細個讀完書，剛攞到身分證，第一個出埠去的地方就是澳門，同朋友一齊坐船，要坐3個半鐘」。

娛樂組