Lolly Talk傳倒欠公司錢面臨解散 經理人：有些數字大家討論中

Lolly Talk經理人Alex回覆傳媒表示8名成員背後有一間公司，現在仍不停接工作。對於成員是否半年沒出糧？Alex說：「我認知係無嘅，我哋每個工作分錢，會因應收入、成本及支出，以及何時收到錢。」成員是否倒欠公司錢？他知道有些數字大家討論中，要再了解。他表示成員之間好團結沒有不和，Lolly Talk會在10至11月仍有團體活動。

