Lolly Talk傳倒欠公司錢面臨解散 經理人：有些數字大家討論中

【明報專訊】女團Lolly Talk由《全民造星IV》8名參賽者黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（阿Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）及吳倩怡（Sinnie）組成，近年在樂壇頒獎禮獲不少獎項，曾被視為女團COLLAR勁敵，火速成為廣告商寵兒，今年8月初還衝出香港到日本演出。不過之後工作量不多，亦沒有推出團歌，聲勢驟減。有報道指Lolly Talk背後投資者疑「閂水喉」不再投資，她們已半年沒收入，甚至傳出她們要負責自己開支，各成員被通知倒欠公司20萬元，驚傳面臨解散。有指成員感徬徨四出求助，希望尋找新投資者，及做其他工作維持生計，亦傳出成員間因工作分配不均內訌。
Lolly Talk經理人Alex回覆傳媒表示8名成員背後有一間公司，現在仍不停接工作。對於成員是否半年沒出糧？Alex說：「我認知係無嘅，我哋每個工作分錢，會因應收入、成本及支出，以及何時收到錢。」成員是否倒欠公司錢？他知道有些數字大家討論中，要再了解。他表示成員之間好團結沒有不和，Lolly Talk會在10至11月仍有團體活動。
