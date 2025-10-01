歐倩怡帶女兒旅行度中秋 朱智賢驚年老無依 盼盡快結婚生仔

敖嘉年探訪長者變「小鮮肉」

歐倩怡表示中秋節會帶女兒外遊享受親子樂，很期待第一次母女旅行，女兒已寫下想去的景點，「兒子在英國升學，暑假曾回港，都想一起去旅行，但兒子較黐家，喜歡吃香港的米飯和婆婆煮的菜」。她跟兒子有視像見面，「男仔比較cool，我多數跟他傾玩樂，問其他事可能出句號。他快18歲，好想知他有沒有拍拖，唯有搭通天地線，用其他渠道找答案」。

朱智賢指導長者做伸展運動，稱平時喜歡跟長者交流，聽他們分享經歷，也開始擔心自己年老後沒人照顧，盼盡快找個伴侶和生育，「希望老來有小朋友照顧，媽媽笑我不應有太多寄望，她都不敢寄望我照顧她」。她現在沒有追求者，指現今男生很被動，自己亦不習慣主動出擊追男仔，提議HOY TV開拍戀愛綜藝節目找她參與，「不過我懷疑求愛者會否追阿嬸，我已不後生！（接受再跟藝人談戀愛？）我是戀愛腦，不太想跟圈中人拍拖，但遇到都會接受，我沒有陰影，低調一點就可以」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

