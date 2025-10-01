明報新聞網
娛樂

自爆工作室不足4人 李佳芯：我要請教炎明熹

李佳芯自嘲沒記性 分享營運工作室心得 稱洽談工作最困難

【明報專訊】李佳芯昨日以大使身分出席「賽馬會耆智園」慶祝成立25周年暨展覽揭幕活動，呼籲大眾關注腦部健康，提早預防腦退化症。她即場挑戰認知測試，提議市民可做網上測試。

不會忘記不快事

李佳芯稱數年前帶領義工團參與腦退化症講座，令她萌生念頭，2022年親自監製、編劇、執導及演出一齣有關該題材的短片，如再有資金、人脈及時間許可也想再拍，亦考慮有關情緒病題材，預告手上有新計劃籌備中，稍後公布。她認為被照顧者是有福氣，因什麼也不知道，反而照顧者的情緒應該多加關心。她自嘲向來無記性，但未嚴重到腦退化，不過曾有擺烏龍趣事，「記得拍節目《懿想得到》，拍攝當日早上，黎諾懿致電給我才記得，這件事至今仍被他取笑。日常都經常忘記生活瑣碎事，但我不會刻意忘記不快的回憶，因這些都可令自己更懂珍惜現在」。她透露最近忙籌備跟家人到外地旅遊，笑言是她工作室的重要大計。

會小心防詐騙

談到炎明熹（Gigi）約滿無綫後獨立發展，前日出席活動宣布設立工作室接工作。身為過來人的李佳芯說：「開工作室自由度比較大，我未與Gigi合作過，但祝福她工作順利，未來有新發展。（Gigi工作室共4人，可有營運心得分享？）她的員工人數比我還多，反而我要請教她。如果說最大困難，可能是親自出面傾工作，不過都有好處，可直接了解和表達個人意向，以及工作是否適合自己，酬勞和合約細節則交同事去傾。」她稱聯絡的機構都是有誠意洽談，慶幸未遇上詐騙，自己會小心。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

