明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

熊欣欣鬧某人心理變態 作品不值期待 《風林火山》上映前夕吐怨氣 稱按合約精神完成9成動作

【明報專訊】金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、任賢齊及高圓圓主演，麥浚龍編劇兼執導的電影《風林火山》今日（10月1日）中港同步上映。《風林火山》製作費4億元，由籌備、拍攝到上映逾10年，於2017年拍竣但遲遲未安排上映，梁家輝也曾懷疑：「係咪想等我死咗先上？」終於安排在國慶黃金檔上映，還有半價睇戲優惠，但電影上映出奇低調，沒有首映禮更沒有謝票谷聲勢，只曾安排優先場，並引來《風林火山》武指熊欣欣不開名吐怨氣：「心理變態的人的作品，也不值得期待。」

娛樂組

熊欣欣是動作演員兼武術指導，在電影《黃飛鴻》系列演「鬼腳七」廣為觀眾認識。他跟太太蔡嘉利在英國生活，日前他在社交平台轉發友人看《風林火山》優先場的照片，留言「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」他未開名指「心理變態的人」是誰，亦未提及所因何事。《明報》聯絡熊欣欣，截稿前仍未獲回覆。

有指拍攝意見分歧

據了解，熊欣欣有份參與《風林火山》，片尾的名單見「客席動作指導：熊欣欣」，另有動作指導鄧瑞華。就熊欣欣的帖文提到按合約完成9成的動作，據參與此片並看了優先場的人透露，熊欣欣設計的動作場面大部分有留用，令他不快是拍攝意見分歧，有不愉快事情。《風林火山》宣傳人員向《明報》表示沒有回應。

網民奇怪有人專買前排座位

《風林火山》雖沒有宣傳但也受矚目，上映前夕預售反應惹關注。《明報》昨午4時查看WMOOV《風林火山》於國慶日的預售情况，是一片「綠悠悠」有大量座位可選，只偶有場次見「紅色」，雖然半價購票，但未見特別踴躍撲飛。不過至晚上見英皇與百老匯院線等預售票房，《風林火山》的預售場次有部分只餘少量門票，亦有顯示爆滿。不過有網民提出售票情况有「異象」，截圖指熒幕顯示是數碼港戲院的票房，指後排仍有空位，但有不少場次的前數排座位皆售罄，奇怪有人會專買前排位置，除非是謝票場，粉絲可以坐前排跟謝票團隊接近距離。

《風林火山》由開拍到上映也是話題焦點，演員卡士強勁外，製作費之巨也受注目。故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力，富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的是一個至善理由「一個沒有毒品的世界」，展開正邪大戰。其中搭出銅鑼灣實景，呈現「下雪的香港」，又有血流成河的場面。

《風林火山》今年中入選康城電影節的午夜放映單元，還有「第58屆錫切斯國際奇幻電影節」、東京國際電影節「Gala Selection」單元。不過此片在康城首映禮後評論一般，有形容「畫面出色但情節不連貫」，亦有指「明星演員和視覺上可觀，敘事上卻未如人意。人物和劇情的來龍去脈令人看到一頭霧水。」

麥浚龍曾回應負面影評，稱觀眾看一次電影就明白是很困難的事，他說：「我用10年時間去做這部電影，如果觀眾看一次就能完全看懂，那反差太大了，一個藝術作品會隨着觀眾的年紀經歷成長，在不同的時候會有不同的感受。」康城版本是2小時12分，現在香港版本是2小時05分，少了7分鐘。有網民表示明知「中伏」，但為了金城武一定捧場。

柯煒林為《觸電》打氣

另外，上映近兩星期的《觸電》口碑不俗，但受場次少影響，票房截至9月29日只收約94萬元。患肺腺癌的柯煒林在社交平台為參演的《觸電》打氣：「每套電影都有條命，《觸電》條命係唔服輸，係執著。喺Threads見到句commment『好鍾意雜牌軍挑戰強者，一步一步打返上去，好熱血好簡單嘅感覺』，我都係，戲入面係，戲外都係。一直以來，有得打波我就打，順境波我打，逆境波我打，總之有波我就打，落場後仲要玩得好投入……今次最正係成條team想打上去喎，台前幕後連埋觀眾都想打上去，成件事幾熱血幾正。每個share過《觸電》叫朋友入場的觀眾，我當佢係戰友，幾浪漫幾觸電啊！最重要係套戲真係好睇。唔好同我講加油，同我講『我買咗飛睇觸電』，聽到呢句我會開心啲。」

相關字詞﹕熊欣欣 金城武 麥浚龍（Juno） 風林火山

上 / 下一篇新聞