熊欣欣鬧某人心理變態 作品不值期待 《風林火山》上映前夕吐怨氣 稱按合約精神完成9成動作

娛樂組

熊欣欣是動作演員兼武術指導，在電影《黃飛鴻》系列演「鬼腳七」廣為觀眾認識。他跟太太蔡嘉利在英國生活，日前他在社交平台轉發友人看《風林火山》優先場的照片，留言「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」他未開名指「心理變態的人」是誰，亦未提及所因何事。《明報》聯絡熊欣欣，截稿前仍未獲回覆。

有指拍攝意見分歧

據了解，熊欣欣有份參與《風林火山》，片尾的名單見「客席動作指導：熊欣欣」，另有動作指導鄧瑞華。就熊欣欣的帖文提到按合約完成9成的動作，據參與此片並看了優先場的人透露，熊欣欣設計的動作場面大部分有留用，令他不快是拍攝意見分歧，有不愉快事情。《風林火山》宣傳人員向《明報》表示沒有回應。

網民奇怪有人專買前排座位

《風林火山》雖沒有宣傳但也受矚目，上映前夕預售反應惹關注。《明報》昨午4時查看WMOOV《風林火山》於國慶日的預售情况，是一片「綠悠悠」有大量座位可選，只偶有場次見「紅色」，雖然半價購票，但未見特別踴躍撲飛。不過至晚上見英皇與百老匯院線等預售票房，《風林火山》的預售場次有部分只餘少量門票，亦有顯示爆滿。不過有網民提出售票情况有「異象」，截圖指熒幕顯示是數碼港戲院的票房，指後排仍有空位，但有不少場次的前數排座位皆售罄，奇怪有人會專買前排位置，除非是謝票場，粉絲可以坐前排跟謝票團隊接近距離。

《風林火山》由開拍到上映也是話題焦點，演員卡士強勁外，製作費之巨也受注目。故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力，富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的是一個至善理由「一個沒有毒品的世界」，展開正邪大戰。其中搭出銅鑼灣實景，呈現「下雪的香港」，又有血流成河的場面。

《風林火山》今年中入選康城電影節的午夜放映單元，還有「第58屆錫切斯國際奇幻電影節」、東京國際電影節「Gala Selection」單元。不過此片在康城首映禮後評論一般，有形容「畫面出色但情節不連貫」，亦有指「明星演員和視覺上可觀，敘事上卻未如人意。人物和劇情的來龍去脈令人看到一頭霧水。」

麥浚龍曾回應負面影評，稱觀眾看一次電影就明白是很困難的事，他說：「我用10年時間去做這部電影，如果觀眾看一次就能完全看懂，那反差太大了，一個藝術作品會隨着觀眾的年紀經歷成長，在不同的時候會有不同的感受。」康城版本是2小時12分，現在香港版本是2小時05分，少了7分鐘。有網民表示明知「中伏」，但為了金城武一定捧場。

柯煒林為《觸電》打氣

另外，上映近兩星期的《觸電》口碑不俗，但受場次少影響，票房截至9月29日只收約94萬元。患肺腺癌的柯煒林在社交平台為參演的《觸電》打氣：「每套電影都有條命，《觸電》條命係唔服輸，係執著。喺Threads見到句commment『好鍾意雜牌軍挑戰強者，一步一步打返上去，好熱血好簡單嘅感覺』，我都係，戲入面係，戲外都係。一直以來，有得打波我就打，順境波我打，逆境波我打，總之有波我就打，落場後仲要玩得好投入……今次最正係成條team想打上去喎，台前幕後連埋觀眾都想打上去，成件事幾熱血幾正。每個share過《觸電》叫朋友入場的觀眾，我當佢係戰友，幾浪漫幾觸電啊！最重要係套戲真係好睇。唔好同我講加油，同我講『我買咗飛睇觸電』，聽到呢句我會開心啲。」