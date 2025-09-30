【開箱】《暴風圈》 全智賢姜棟元地緣政治危情

丈夫遇刺多疑點

《暴風圈》9月10日首播，全劇共分9集，截稿前已播7集，最後兩集明天（1日）上架，故事講述前外交官徐聞柱（全智賢飾）的丈夫準備參選總統，結果遇刺身亡，槍手指控其夫是朝鮮間諜，聞柱為揭開真相，以及美國白宮高層陰謀，生命受到威脅，此時身分神秘的僱傭兵白山湖（姜棟元飾）現身，捨命保護聞柱，發展一段諜變愛情。

雖然劇集包含多種元素：政治、諜戰、選舉及爭產等，重點卻是徐聞柱與白山湖之間的愛情故事。首7集劇情快速展開，徐聞柱丈夫張峻翼（朴海俊飾）與母親林玉善（李美淑飾）花上多年時間部署，令他成為下屆總統的熱門候選人，正當他準備宣布參選，卻遭槍手暗殺。聞柱覺得事件並不尋常，源於丈夫死前曾派人送上桃子，聞柱憶起懷孕期間最愛此物，流產後已不想再吃，丈夫此舉別有用心。

另外，丈夫遇刺前幾日立遺囑，把所有財產包括母親與祖母居住的大宅統統留給聞柱，導致婆媳為財產而爭執。當張家以為絕後，才驚覺峻翼與姜漢南（元志安飾）育有私生子。

故事規模宏大，隱藏多個謎團，例如朝鮮是否擁有核武？美國開戰目的是為消除朝鮮核武，還是借機重奪國際地位？張峻翼是否朝鮮間諜？神秘人要求白山湖保護徐聞柱，究竟目的何在？最後兩集自有揭曉。

多枝節削愛情線

可惜《暴風圈》枝節太多，導致男女主角愛情線變得薄弱。劇情提到白山湖原本不想接受保護徐聞柱的任務，他是一名脫北者，渴望和平卻因僱傭兵身分而捲入不同戰爭，多年前被聞柱發表的和平宣言吸引，似乎對她一見鍾情，剛好喪夫的聞柱亦愛上白山湖，即使她發現丈夫有外遇及私生子，這段感情鋪排依然不足，略欠說服力。

全劇最大看點是全智賢與姜棟元，入行多年首度合作，從年齡到外表皆合襯。他倆本來就是充滿魅力的演員，即使不理劇情，單看演技已值回票價。全智賢主演劇集《我的野蠻女友》及《來自星星的你》展現喜劇天賦，電影《柏林諜變》和《復國者聯盟》則露流冷酷氣場，《暴風圈》更見女強人本色。聞柱痛失至親仍能保持冷靜，直到發現丈夫有外遇，憤怒終於爆發；姜棟元內心戲流暢自然，動作場面乾淨利落。

動作場面有瞄頭

動作戲也是本劇另一賣點，聞柱準備參選總統，乘坐高鐵前往首爾途中，車廂驚現炸彈，聞柱隨時觸動機關，白山湖追上高鐵，替她解除危機，氣氛緊湊，還有多場飛車、爆破、槍戰及竊聽場面等，充滿官能刺激。