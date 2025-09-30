崔岷植韓韶禧拍韓版《見習冇限耆》

《見習冇限耆》2015年全球票房收近2億美元（約15.1億港元），故事講述安妮夏菲維飾演時裝公司創辦人兼CEO，推出「高齡見習生計劃」，協助退休人士重返職場，印刷公司前高層羅拔狄尼路應徵擔任安妮助理，無論在公在私，他都貢獻己見，一老一少成為莫逆之交。自從翻拍消息公布後，韓媒盛傳崔岷植是《見》片最佳人選，至於導演一職原本意屬《苦盡柑來遇見你》金元錫，最終改為金度英。

華納相當重視韓國市場，今年發行《F1：電影》及《鬼滅之刃無限城篇》當地票房報捷，入場人次同樣突破500萬大關，後者更有望超越《調教我的喪屍女兒》今年最高562萬紀錄。