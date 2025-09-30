崔岷植韓韶禧拍韓版《見習冇限耆》

【明報專訊】華納電影公司去年公布發展亞洲市場大計，有系統地把旗下經典改編拍成亞洲版本，頭炮正是《複雜關係》蘭絲美亞斯（Nancy Meyers）自編自導、金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）合演職場喜劇《見習冇限耆》（The Intern）。華納昨日宣布韓版《見》已於9月開鏡，預計12月煞科，新舊版本同樣由女導演操刀，請來《82年生的金智英》金度英執導，《原罪犯》影帝崔岷植和《京城怪物》韓韶禧擔任男女主角，上映日期未定。
《見習冇限耆》2015年全球票房收近2億美元（約15.1億港元），故事講述安妮夏菲維飾演時裝公司創辦人兼CEO，推出「高齡見習生計劃」，協助退休人士重返職場，印刷公司前高層羅拔狄尼路應徵擔任安妮助理，無論在公在私，他都貢獻己見，一老一少成為莫逆之交。自從翻拍消息公布後，韓媒盛傳崔岷植是《見》片最佳人選，至於導演一職原本意屬《苦盡柑來遇見你》金元錫，最終改為金度英。
華納相當重視韓國市場，今年發行《F1：電影》及《鬼滅之刃無限城篇》當地票房報捷，入場人次同樣突破500萬大關，後者更有望超越《調教我的喪屍女兒》今年最高562萬紀錄。