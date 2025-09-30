《暴君的廚師》大團圓結局收視破頂

最後一集《暴君的廚師》講述際閂大君準備謀朝篡位，李彩玟飾演「暴君」李獻奮力對抗，御廚延志永（潤娥飾）遇襲受傷昏迷，繼而穿越回到現代。一個月後，潤娥開始在米芝蓮餐廳工作，重遇從朝鮮穿越到此的李彩玟，兩人深情擁吻。結尾加插「彩蛋」講述李彩玟為潤娥炮製韓式拌飯，大團圓結局。

李彩玟昨日發文感謝粉絲支持，坦言劇集受歡迎，每日也過得很幸福，又指「現在輪到我每天早上親手給你做拌飯」。10月11日由《歡迎來到王之國》俊昊主演《颱風商社》接檔。