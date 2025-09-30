《暴君的廚師》大團圓結局收視破頂

【明報專訊】《歡迎來到王之國》潤娥與《名校的階梯》李彩玟合演韓國有線頻道tvN劇集《暴君的廚師》，前晚播第12集結局，收視急升4.8個百分點至17.1%，刷新開播以來最佳成績，並成為同時段劇集收視冠軍，更取代《浪漫速成班》成為tvN史上最高收視劇集第7位，巧合的是兩劇均由李彩玟演出；《血謎拼圖》金多美主演JTBC劇集《百次的回憶》同晚播第6集，收視亦升至5.6%，突破自身高位；TV朝鮮劇集《信用詐欺師KR》第8集上下部分收視1.4%及1.7%無升跌。香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看《暴君的廚師》，《百次的回憶》及《信用詐欺師KR》分別於「黃Viu」及Prime Video上架。
最後一集《暴君的廚師》講述際閂大君準備謀朝篡位，李彩玟飾演「暴君」李獻奮力對抗，御廚延志永（潤娥飾）遇襲受傷昏迷，繼而穿越回到現代。一個月後，潤娥開始在米芝蓮餐廳工作，重遇從朝鮮穿越到此的李彩玟，兩人深情擁吻。結尾加插「彩蛋」講述李彩玟為潤娥炮製韓式拌飯，大團圓結局。
李彩玟昨日發文感謝粉絲支持，坦言劇集受歡迎，每日也過得很幸福，又指「現在輪到我每天早上親手給你做拌飯」。10月11日由《歡迎來到王之國》俊昊主演《颱風商社》接檔。