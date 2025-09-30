《一戰再戰》美開畫破保羅安德遜紀錄 《鬼滅之刃》全球票房超越《職業特工隊8》

《一戰再戰》故事講述里安納度飾演前革命分子，為了逃避追捕，與女兒翠絲隱姓埋名生活，辛潘飾演宿敵上校10多年後追蹤而至，翠絲更被擄走。美媒上周預計《一》片北美開畫收2100萬美元（約1.63億港元），結果超出預期；海外票房亦不相伯仲，錄得2610萬美元（約2億港元）進帳，成為導演保羅安德遜入行至今最佳開畫成績。事實上，保羅從影以來最賣座電影，數到2007年推出、3屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）主演《黑金風雲》，當時全球票房累收7640萬美元（約5.95億港元），從《一》片走勢推斷，定必取而代之。

短期有望連升3級

不過，由於《一戰再戰》製作費達1.3億美元（約10.1億港元），票房需要3億美元（約23.4億港元）才可收支平衡。美媒Variety引述業內人士估計，「除非《一》片映期夠長，或者海外票房成績理想，便有機會賺取回報」，又指口碑叫好，以及提名電影獎項，都能刺激觀眾入場意欲，「不過已是兩三個月後發生的事，未必對當下票房帶來正面影響」。

跟《一戰再戰》美國同期開畫，還有《蓋比的娃娃屋：大電影》（Gabby's Dollhouse: The Movie）及《陌路狂殺：第二章》（The Strangers: Chapter 2），前者首周末票房收1370萬美元（約1億港元）排第2位，後者僅收590萬美元（約4600萬港元）三甲不入。反觀《鬼滅之刃無限城篇》結局首部曲「第一章：猗窩座再襲」後勁仍然凌厲，上周末以710萬美元（約5538萬港元）成為北美票房季軍，全球票房更突破6億美元（約46.8億港元）大關，取代湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》躍升今年總票房第8位。由於排第5至7位的《馴龍記》、《F1：電影》及《超人》票房相差無幾，《鬼滅之刃》有望一舉超越。

韓國票房瞄準冠軍

提起《鬼滅之刃》，韓國票房剛突破500萬入場人次，躋身當地日本電影最高票房第2位，正面挑戰新海誠執導動畫《鈴芽之旅》558萬人次的最佳紀錄。