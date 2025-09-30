【娛樂場】《赴山海》頻穿崩 男主角成毅反駁惹怒觀眾

為呈現劇中的江湖風貌，製作團隊搭建了327個實景，在雲南竹林、壺口瀑布等實景拍攝，務求還原傳統武俠的意境與張力。武術動作設計方面，希望帶出美感與實戰感，不少在竹林、瀑布實景的動作戲，成毅親自上陣，展現綿拳與龍泉劍法，還有兩秒換劍、空中360度翻轉等高難度動作。其中一場他被釣竿釣起，為反覆調整鋼絲高度，在空中吊了4至5個小時，身上全是瘀青。

稱吃飯刷牙錯過劇情別看

《赴山海》首播後，鬧出「穿崩」風波，觀眾發現成毅手上拿着劇本，還有熒光筆畫線，以及腳穿洞洞鞋，還被批他說台詞含糊不清，聽不懂在說什麼。面對爭議，成毅在直播解釋因為角色剛經歷穿越，「怕露餡，不敢大聲說話，因為他不知道要回答什麼」。

成毅稱這符合人物邏輯和動機的表現，又稱觀眾必須沉浸式追劇，如果要因為吃飯、刷牙各種緣故，必須離開電視機前，因而錯過劇情很不妥，「10分鐘回來瞄一眼，你就別看了吧，別浪費你的會員了！」不少網民不贊同這番言論，說如何看劇有自由。更有人揚言「脫粉」，留言：「難道不是劇情不吸引人，現在怎麼教育觀眾了？」「我加班回來想煲劇餸飯，看多少、怎麼看你也管？」同時單日播放量暴跌千萬。

成毅曾被網友戲稱「吐血專業戶」，今次劇中體驗血濺眼睛，他目睹眾人被殺後滿眼通紅，甚至有血濺到他的眼睛裏，「這場戲我到現在還能想起來，過程中，血漿突然灑到我的眼睛裏，感覺很真實，交代工作人員千萬別幫我擦掉，就這樣繼續拍下去，好像很多人都以為那是特效，其實不是」。他承認拍武俠劇一點都不容易，「尤其天氣炎熱時，幾乎沒有人不中暑，工作人員比演員更辛苦，拍攝現場天天都會看到擔架進出，也很難連戲，因為拍幾天人就曬黑了，但能做夢想中的事，一切都值得」。

喜與恩師張智霖演父子

張智霖劇中飾演權力幫始祖燕狂徒，和成毅既是父子，也是師徒，他亦親自挑戰高難度動作。張智霖跟太太袁詠儀多年前任內地節目《一年級，畢業季》導師，成毅是當時的科班生隊長。相隔多年「師徒」再合作，成毅說：「時間過得很快，他們都沒有太大變化，智霖哥很久沒拍古裝劇，沒想到他願意來演，再次見到師父，我覺得自己也成長了」。