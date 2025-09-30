陳蕾難忘向友「求救」被潑冷水 激發鬥心打開創意之門

被批憑什麼當歌手 扮醉趴枱飲泣

陳蕾承認曾想過放棄歌手夢，「18歲參加《亞洲星光大道》，當時年輕，家人和親戚朋友都很支持我入行發展，到了26歲仍一事無成，朋友認為應正經找一份工作，別再蹉跎歲月。印象最深刻一班中學同學去酒吧消遣，有個男同學對我說：『那個駐場女歌手，樣貌又好，彈得又唱得，她都是在酒吧唱歌，你憑什麼？』真的好hurt，忍不住喊，不想讓同學見到，怕尷尬和掃興，於是扮醉趴在桌上飲泣。明白朋友的勸勉是為我好，同時亦是打擊，那時想過放棄，自覺才華未完全展現，心有不甘下打消念頭，加把勁創作，將結他和基本功練得更好，始終自己不是學音樂出身。現在回想感謝曾否定我的人，讓我面對自己不足，將問題逐一拆解，迎難而上」。

音樂無分勝負 最重要有知音人

陳蕾2023年獲叱咤樂壇女歌手金獎和我最喜愛的女歌手獎，自言好勝，不過只限爭名次，例如打遊戲機，「音樂方面我不好勝，因音樂好難比併，不同樂壇頒獎禮有不同評審準則，有獎是bonus，會開心，喜歡我的歌迷，不會因我攞唔到獎而唔聽我啲歌，亦不代表歌手和首歌不好，每個人心目中都有我最喜愛的歌手和歌曲，這是我喜歡做音樂的原因，沒勝負之分，最重要有知音人，不會為追成績與認同，做一些自己不喜歡和不擅長的歌，現在寫的每首歌，仍會令我感動落淚」。

陳蕾去年放下腳步，因2022年出太多歌，自嘲江郎才盡，缺乏創作靈感，「不可以一味輸出，要有輸入，創作源於生活與所見所聞，很開心公司讓我放一個悠長假期，睇了很多書、電影和動漫，還與一名朋友自駕歐遊一個月，令我靈感非常澎湃，寫了很多歌，計劃年底出一張全創作大碟，全部新歌，再下一張專輯的理念亦已想好」。

