娛樂

高層何小慧總監徐正康突退休 無綫澄清「人事地震」報道不實

【明報專訊】無綫（TVB）近日被指爆「退休潮」，昨日內部通告負責香港小姐與大型節目的非戲劇部高級經理何小慧退休，即時生效。據知戲劇部製作總監徐正康與《東張西望》的「開國功臣」監製張嘉玲於今日退休。

無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧就有關人事變動發聲明，解釋無綫新退休政策，「有報道指部分員工被『突然退休』，此說法並不屬實。TVB一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。公司於2024年9月20日已由管理層議決，並通過新的退休年齡政策，2024年10月1日起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。公司衷心感謝他們多年來對TVB的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。上述退休政策自2024年10月1日起全面實施，為員工提供不少於12個月的退休安排，使整體制度更具規劃，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂『人事地震』的報道，並不屬實。TVB再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在『突如其來』的退休情况」。

徐正康稱已達退休年齡

據了解無綫不同部門、職位有不同處理，員工退休年齡為60至67歲範圍。徐正康在無綫效力29年，監製過不少經典劇，包括《男親女愛》、《鬼同你OT》與《大帥哥》等。他回應《明報》稱退休並非突然，自己已達退休年齡，預早知道安排並有適當時間交接，「公司有新的退休政策，這是可理解的，不單製作組，近日也有內部通告，有其他部門同事退休」。

陳庭欣不捨《東張》「媽媽」退休

《東張西望》監製張嘉玲今日退休，暫未回覆本報查詢。《明報》致電《東張西望》主持陳庭欣，她表示昨早才知道張嘉玲退休，剛巧昨日有事致電對方，「佢突然話我知聽（今）日last day，表示之前計劃了一段時間」。她稱張嘉玲是《東張西望》的「媽媽」，好照顧同事，知道她退休感不捨，會跟同事商量搞歡送會。

娛樂組

