高層何小慧總監徐正康突退休 無綫澄清「人事地震」報道不實

無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧就有關人事變動發聲明，解釋無綫新退休政策，「有報道指部分員工被『突然退休』，此說法並不屬實。TVB一直秉持有序及透明的人事管理政策，在兼顧公司發展與員工合理安排的原則下實施退休制度。公司於2024年9月20日已由管理層議決，並通過新的退休年齡政策，2024年10月1日起正式生效。根據制度，公司安排最長一年的交接期，退休員工均在計劃期內選定接班人，公司亦會安排足夠時間作交接期，以確保過渡平穩及無縫銜接。公司衷心感謝他們多年來對TVB的專業付出與心血，這份貢獻已成為公司發展歷程中重要的一部分。上述退休政策自2024年10月1日起全面實施，為員工提供不少於12個月的退休安排，使整體制度更具規劃，並確保日常運作暢順。因此，外界所謂『人事地震』的報道，並不屬實。TVB再次重申：公司所有人事決策均經過審慎考慮，安排以員工利益與公司長遠發展為核心，並不存在『突如其來』的退休情况」。

徐正康稱已達退休年齡

據了解無綫不同部門、職位有不同處理，員工退休年齡為60至67歲範圍。徐正康在無綫效力29年，監製過不少經典劇，包括《男親女愛》、《鬼同你OT》與《大帥哥》等。他回應《明報》稱退休並非突然，自己已達退休年齡，預早知道安排並有適當時間交接，「公司有新的退休政策，這是可理解的，不單製作組，近日也有內部通告，有其他部門同事退休」。

陳庭欣不捨《東張》「媽媽」退休

《東張西望》監製張嘉玲今日退休，暫未回覆本報查詢。《明報》致電《東張西望》主持陳庭欣，她表示昨早才知道張嘉玲退休，剛巧昨日有事致電對方，「佢突然話我知聽（今）日last day，表示之前計劃了一段時間」。她稱張嘉玲是《東張西望》的「媽媽」，好照顧同事，知道她退休感不捨，會跟同事商量搞歡送會。

娛樂組