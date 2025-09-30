葉蒨文恨伙曾展望演仇人互毆 剛拍拖想多了解 未計劃見家長

記者：劉永銳

曾展望與葉蒨文強調今次才是首次以情侶檔身分工作。問到是否「自肥」寓工作於拍拖？葉蒨文笑稱是「肥大家」，透露稍後以情侶檔主持電競轉播比賽，大爆平時二人會一齊打機，讚曾展望聰明，適合玩策略遊戲。前晚節目《金牌媒人的最後晚餐》中，葉蒨文分享當時聽到曾展望示愛，說了3次「我愛你」時，內心的真實回應：「其實嗰吓聽到GM係咁嗌『我愛你』，我內心有一個好細聲嘅回應，『我愛你』！但我嗰吓講唔出口，對唔到大眾講，𠵱家補番。」曾展望稱已重複看該片段3次，笑言要求女友多講300次。

問到會否趁中秋節安排葉蒨文「見家長」？曾展望說：「媽咪知道Sophie是誰，有機會會安排，不過媽咪好忙，可能約了朋友。」葉蒨文亦稱母親常到內地玩，自己跟曾展望剛開始，需要空間互相認識。

曾展望和葉蒨文參加《女神配對計劃》後，久未亮相處境劇《愛．回家之開心速遞》。曾展望稱處境劇故事每集不同，一切待公司安排，他們也想拍其他劇集。葉蒨文自爆奇想，「想跟GM除演情侶，也可扮仇人，大打出手更好，我同佢都好專業」。

梁敏巧不介意得一個選擇

《金牌媒人的最後晚餐》播出《女神配對計劃》未曝光的照片與片段，當中有曾展望和葉蒨文真實拍拖片，包括睇演唱會和車廂內互餵食物。葉蒨文最後告白：「我最開心係收穫咗曾展望，成個旅程都好美滿，但愛情唔係淨係得甜，係要細心經營，我好期待喺呢啲粉紅泡泡背後，我哋點樣繼續努力維繫呢件事，我希望曾展望可以同我一齊努力。好多人話《女神》係咪有劇本？我想講有，係個天寫畀我同曾展望嘅劇本。」

梁敏巧（Maggie）跟律師劉啟進（Matt），羅毓儀和林俊其亦配對成功，主持人林盛斌（Bob）稱梁敏巧在5女神中最特別，因她很多時候都維持只有一個選擇（劉啟進）的狀態，「有冇覺得點解人哋有三四個，我永遠得一兩個？」梁敏巧說：「我從來都冇諗過，覺得呢啲嘢係整定，就算有10個畀我揀，可能都唔啱，但得番一個，啱就係啱。」

李芷晴爆喊嘆真愛難遇

關嘉敏與李芷晴最後選擇單身，林盛斌跟李芷晴分析配對失敗原因，李認為追求者林焌堯（Jacob）「慢熱」與被動所致，自言需要一個主動的男友。林盛斌問李芷晴之前的男友是否多主動？她承認過往的男友都很主動。林盛斌說：「全部散晒啦，係嘛？你諗吓先，我唔係話你，以前有以前嘅感受、經驗，冇得比較。如果以前嗰啲真係好啱、好好，可能去到𠵱家仲一齊緊。」李芷晴被說穿心事，哭成淚人，承認怕了拍拖，每次拍拖也失敗，不知什麼地方出問題。林盛斌勸說：「喺我角度，每次拍拖、戀愛、甚至去到結婚，大家都係賭一鋪，邊個話到畀你知𠵱家呢個人一定係Mr. Right？」