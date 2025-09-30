王晶爆舒淇當年「飯局價」50萬 曾被金馬影帝改劇本加牀戲

王晶提到舒淇約15歲因父親家暴離家出走，在台灣為成人雜誌拍性感照。他稱有次在周刊看到舒淇的照片，覺得她有與眾不同的氣質，就由文雋往台灣聯絡，以很便宜的價錢簽她到香港發展。

要舒淇著番衫拍正經戲

王晶稱首次與舒淇見面就是拍《玉女心經》，後來再拍《紅燈區》，她也是較性感的。後來王晶才知道舒淇在台灣拍了很多戲，但沒有導演看到她的氣質，決定不再讓舒淇拍性感戲，跟文雋說要讓舒淇「著番衫拍正經戲」，亦下令舒淇平日打扮要似學生樸素，不要跟那些性感女星合照，要讓人知道性感只是她的工作，她的性格不是這樣。他提到舒淇17歲時跟金馬影帝柯俊雄（已故）拍《靈與慾》，指柯是電影老闆，原本演戲中男主角父親，因睇中舒淇改劇本，要舒淇戀上他並有牀上戲，王晶說：「我睇過部戲，真是肉酸到不得了，根本就是『索油』。」

舒淇來港發展時，跟柯俊雄仍有未完成的片約，當年對方向王晶要人，雙方在台灣打官司，因舒淇簽約時未成年，故對方敗訴。王晶稱柯俊雄還不死心，嚇文雋亦致電他，但他未有理會，「我嗰陣拍緊《古惑仔》，好多人跟住我，怕咩？」柯俊雄亦不敢有行動。

王晶提到讓舒淇跟張國榮拍《色情男女》，憑此片獲香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎。後來他太忙，讓文雋做她的經理人，當時文雋最煩是不停接電話，有老闆要以50萬元「飯局價」邀舒淇食飯，他一律不接受飯局邀請。

