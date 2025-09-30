明報新聞網
娛樂

黎瑞恩笑稱「筍盤」自用唔預苟芸慧 張與辰爆同性密友捧場「幫我照顧家人」

【明報專訊】黎瑞恩、陳友、張與辰及趙浚承合演音樂劇《娛樂圈夫人》，3場演出前晚圓滿結束，騷後他們出席慶功宴。肥媽（Maria Cordero）與《中年好聲音》李佳、李金凱、黃劍文、劉洋等，聯同鍾慧冰、賈思樂、林漪娸到場支持，溫拿成員葉智強特別從澳洲返港，與鍾鎮濤齊撐好兄弟陳友。音樂劇以陳友太太的真實故事做創作藍本，合照時他既擁愛妻，又抱劇中太太黎瑞恩，笑稱「一台兩妻」。

陳友：音樂劇如期公演感謝上天

陳友與黎瑞恩表示上周受颱風樺加沙影響，原定踏台綵排也被迫取消，要待風暴過後再匆匆準備，能如期公演也感謝上天，能否重演要看上天安排，「做人未必每件事都能自主決定，有時需跟從上天安排。演出尾段，見到好多觀眾也被歌曲感動，證明這劇好有正能量，希望日後有機會延續」。黎瑞恩透露排練時間不足，特別擔心記劇本、台詞及走位，而且比上次演出加了新歌，唯有當陳友是丈夫才能投入角色。談到苟芸慧已辦離婚手續並重新投入工作，身為好友的黎瑞恩說：「祝苟芸慧有新生活，雖有點遺憾，但每個人也總會經歷一些事，當成學習。她似天使般純潔又靚女，希望找到愛惜她的人。知她一個人在港生活，有時可能感無助，身為真心朋友會提點她，幫到就會幫。（介紹筍盤？）嘩！有都留畀自己先啦！」她自嘲得罪人多稱呼人少，有合適工作會推薦，但不敢當對方經理人。

趙浚承趕返北京陪妻兒

張與辰與趙浚承稱演出3場不夠喉，盼有機會帶到馬來西亞及北京演出。張與辰表示同性密友Kelvin在場，還代他照顧來捧場的媽咪及家人。

趙浚承要扮演偶像譚詠麟（校長）及陳友兒子，見校長坐在台下欣賞，感覺壓力很大，幸沒被訓話。他稱太太留在北京照顧兒子，未有來港捧場，自己演這劇也帶來反思，「會否因只顧工作忽略了太太和家人？所以一完成工作便返北京見他們，今次國慶假期，會跟他們出外遊玩幾天」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕苟芸慧 趙浚承 張與辰 娛樂圈夫人 陳友 黎瑞恩

