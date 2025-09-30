明報新聞網
娛樂

炎明熹約滿TVB自組工作室「然后」 笑稱冰鮮雞變鹽焗雞 不捨舊同事感觸落淚

葉巧琳憶父親離世 眼濕濕心情未平復：要慢慢消化

【明報專訊】樂壇小天后炎明熹（Gigi）與TVB因合約問題被雪藏逾一年，終於回復自由身，昨日出席音樂劇《一束光——高錕的記憶》記者會，她提及不捨得TVB舊同事時感觸落淚，並透露成立工作室，名為「然后」。音樂劇由李敏編劇及執導，Johnny Yim擔任音樂監製，Gigi、海兒、葉巧琳、鄭君熾演出，是東九文化中心的開幕頭炮騷，將於11月15至30日共演10場。久未公開露面的Gigi獲大批粉絲到場支持。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相隔逾一年正式復出的Gigi緊張得手心滴汗，親證已約滿TVB，回復自由身一段時間 ，《一束光——高錕的記憶》是她首項工作，劇中扮演「光纖之父」高錕腦海中出現的未來少女，她表示壓力很大：「演出要配合演技、唱歌及跳舞，會努力綵排練習，期待演出時好好享受舞台，好想演出後去旅行，會不會很過分？但一定會安排粉絲見面會，因為很久未跟粉絲相聚。」

謝TVB栽培 盼將來有合作機會

Gigi特別多謝前公司TVB過去用心栽培，希望將來再有合作機會，現已開設個人工作室，嘗試以獨立歌手發展，希望接觸更多範疇，跟不同的前輩音樂人取經，她說：「工作室取名『然后』。（是否寓意做小天后？）其實我改完都覺得有點尷尬，主要因為我經常講『然後』兩個字，但又不希望撞名，就用個后字，英文本想改為『Natural Queen』，但太誇張，現名為Natural Quality。」她表示全公司得3個同事，現在要兼顧幕前幕後工作，非常不習慣，每件事做決定後，又因有新想法而改變主意，她說：「我覺得自己是個好麻煩的人，跟同事有磨合期，多謝他們體諒，現在嘗試管理自己工作，發現很多困難。」

否認有內地公司出8位數字邀過檔

之前傳Gigi過檔英皇娛樂及8位數字簽約內地公司，她說：「好感恩這段時間有不少公司接洽，但沒有簽內地公司這回事，我都好奇這個消息的來源，但我持開放態度，歡迎有工作找我。」當說到不捨得前公司的舊同事，Gigi一度感觸落淚，她說：「廠入面的工作人員陪伴我成長，在我比賽期間給予很多支持，記得決賽當晚我緊張到顫抖，他們送我擁抱，又捉住我的手鼓勵，很不捨他們。」

曾感迷惘爆喊 情緒無問題

提到之前在社交平台分享遊日短片，在異鄉落淚，是否「雪藏」期間情緒有很大波動？Gigi表示喊是因為感到少許迷惘，不知道未來方向，當清楚方向後便全力向前，幸情緒無問題，她說：「我知大家實會問我經歷了什麼？我嘗試了很多事情，非常充實又開心，除了大學生活，接受正常課程、做功課，又上跳舞和唱歌班及學射箭，又去了北京跟朋友學攝影。」她幽默說像入「焗爐」，焗住做好多事。因在「雪櫃」太凍所以要入「焗爐」？她笑說：「我覺得自己由『冰鮮雞』變『鹽焗雞』，因為我生肖屬雞。」

Gigi透露之前去了石家莊探年邁的外公外婆，見到親人感覺好有溫度。家人是否很擔心？她說：「家人有點擔心，包括湊大我的姑媽、姑丈都很擔心我，父母則提供一些意見，我會好好過濾。大家現在不用再擔心我了，我已經長大，會慢慢學處理。」昨日Gigi獲大批粉絲撐場，人氣不減。

葉巧琳與海兒分別飾演高錕的太太和新抱，由20歲演到70多歲，她們笑稱劇中「婆媳關係」很和諧，但絕對有難度，既要配合很多新技術，還要化老妝和快速變裝上台，海兒說：「好興奮，期待用3D效果將我變成30年後的模樣。」

葉巧琳：父親離世心情未平復

葉巧琳稱該劇是新場館頭炮騷，開心可以率先享用舞台；她說提前兩個月在舞台綵排，已在化妝間設牀墊，供自己和海兒休息。早前葉巧琳父親離世，她稱心情尚未完全平復，「我選擇投入工作，慢慢消化，爸爸今年身體變差，患上癌症，最後在家裏睡夢中離開，亦算是一種福氣，我去年結婚也是希望讓父母安心」。

相關字詞﹕然后 海兒 葉巧琳 李敏 一束光 - 高錕的記憶 炎明熹（Gigi）

