【開箱】《鏈鋸人——劇場版：蕾潔篇》 愛你愛到殺死你

延續電視動畫首季劇情

《鏈鋸人》電視動畫2022年首播，觀眾反應兩極，不少人批評導演中山龍改編手法笨拙，無法表達原著精髓，相隔3年推出首部電影動畫《蕾潔篇》，改由電視版的動作監督吉原達矢執導，編劇仍由瀨古浩司擔當，故事不單忠於原著，談情與動作戲均獲好評，難怪票房報捷，截至上周六（27日）止，日本放映9天累收26.5億日圓（約1.4億港元），距離50億日圓目標指日可待。

《蕾潔篇》故事延續電視動畫首季劇情，講述貧窮少年淀治（戶谷菊之介聲演）為了生計，擔任民間惡魔獵人，跟貌似橙色小狗的「鏈鋸惡魔」波奇塔合作擊殺低級惡魔以掙取卑微報酬。某日他被殭屍惡魔暗算重傷，波奇塔自我犧牲，變成淀治心臟，為他續命兼傳承魔力，化身「鏈鋸人」並加入公安部門對付惡魔的特異4課，淀治對女上司真紀真（楠木燈聲演）一見鍾情，後者安排他跟獵人早川秋和魔人帕瓦拍檔，合力展開獵魔行動。

新片由淀治與夢中情人真紀真約會說起，後者從未付出感情，只為控制和玩弄男方；約會後，淀治在雨中偶遇咖啡店兼職少女蕾潔（上田麗奈聲演），她外表可愛性格爽朗，令淀治首次嘗到愛情滋味，其實她是來自蘇聯的「黑寡婦」，奉命到日本搶奪鏈鋸人心臟，這個「偷心」計劃大致可分為精神和肉體兩部分，正好構成電影的上下半場。

電影前半部分交代淀治與蕾潔由相識到拍拖的甜蜜經過，二人在咖啡店溫書、夜闖校園看雨甚至裸泳，一切都是那麼幸福快樂，然而在淒美與戰慄交織的配樂下，女方真面目逐漸浮現；重頭動作戲集中在下半場，蕾潔邀約淀治參加祭典，二人在花火下擁吻，浪漫氣氛升溫，突然急轉直下，淀治口吐鮮血，舌頭已遭咬斷，女方更變身「炸彈惡魔」準備奪取鏈鋸心臟，幸獲暗中保護他的鯊魚魔人及時救駕，未能得逞的炸彈惡魔豈會罷手，沿途大開殺戒，把周遭炸得支離破碎，拍檔早川秋趕至亦無補於事，更令加入戰事的特異2課傷亡慘重，最後鏈鋸人跟鯊魚魔人聯手，方能制止殺戮。片尾蕾潔折返咖啡店，希望再見淀治，她穿過窄巷的情景，跟開場時上班畫面如出一轍，首尾呼應效果抵讚，可惜世情豈可盡如人意，觀眾只好繼《驀然回首》再次帶着遺憾離場。

戲中蕾潔與真紀真不約而同提到《城市老鼠與鄉下老鼠》故事，出自《伊索寓言》，講述鄉下老鼠生活平靜不愁兩餐，卻無法像城市老鼠般享受美食，但代價是被人貓捕殺，終日擔驚受怕。對她倆來說，「老鼠」象徵意義大相逕庭，蕾潔厭倦殺戮，憧憬安穩生活，直至遇上淀治，一度幻想夢境有望成真；真紀真剛好相反，她做任何決定都只想滿足其控制欲。藤本樹透過兩名女角的選擇，暗示她們的性格與下場，手段相當高明。

米津玄師宇多田光「獻聲」

新片擔任鏈鋸人拍檔的鯊魚魔人佔戲不多卻重要，除了是「搞笑擔當」亦有實際貢獻，二人聯手對付炸彈惡魔期間，提醒鏈鋸人如何突破自身界限，把戰鬥力推上層樓，最終打敗強敵，因此邀來《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的聲優花江夏樹負責配音，可謂神來之筆。曾為《鏈鋸人》電視動畫唱主題曲《KICK BACK》的米津玄師，包辦《蕾潔篇》主題曲及片尾曲，前者《IRIS OUT》由他獨唱，從淀治角度透視他有多迷戀蕾潔，歌曲甫上榜即刷新日本Oricon及Spotify多項紀錄；後者《JANE DOE》更與樂壇天后宇多田光合唱，編曲充滿氣勢又帶點悲涼，同樣為新片製造話題，刺激觀眾入場意欲。

上映日期：9月25日