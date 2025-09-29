明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

莎蓮娜高美斯結婚 大曬婚照放閃

【明報專訊】歌影視三棲天后莎蓮娜高美斯（Selena Gomez），拍過劇集《少年魔法師》、《破案三人行》及電影《艾美利亞變奏曲》，去年12月宣布與拍拖1年的唱片監製男友Benny Blanco訂婚，前日（27日）在加州聖芭芭拉的一個莊園成婚。在社交平台Instagram（Ig）有超過4.1億追隨者的莎蓮娜，其後透過Ig發放多張與新郎在婚禮上的合照及片段。

據美媒報道，現年33歲的莎蓮娜高美斯跟37歲Benny Blanco均穿著Ralph Lauren設計的婚紗及禮服行禮，女方又戴了Tiffany的珠寶首飾。莎蓮娜的婚禮可說星光熠熠，邀請170名親友出席，她的閨密兼樂壇天后Taylor Swift上周五已乘搭私人飛機到當地，出席完婚禮旋即離開，可說來去匆匆。另外，跟莎蓮娜合演Disney+劇集《破案三人行》的史提夫馬田（Steve Martin）、馬田沙特（Martin Short）和「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd），以及名媛兼真人騷女星Paris Hilton、英國男歌手Ed Sheeran、《艾蜜莉在巴黎》美籍韓裔女星朴艾絲莉（Ashley Park）、莎蓮娜在《少年魔法師》的拍檔大衛亨利（David Henrie）等，亦獲邀觀禮。

莎蓮娜高美斯17歲便認識Benny Blanco，兩人多次在音樂上合作，但直到兩年前才成為情侶。莎蓮娜過去與加拿大樂壇天王Justin Bieber的一段情最轟動，兩人2010年開始拍拖8年，其間數度離離合合；2018年Bieber與模特兒兼星二代Hailey Baldwin結婚，兩人的兒子Jack去年8月出生。

相關字詞﹕唱片監製Benny Blanco 莎蓮娜高美斯

上 / 下一篇新聞