莎蓮娜高美斯結婚 大曬婚照放閃

據美媒報道，現年33歲的莎蓮娜高美斯跟37歲Benny Blanco均穿著Ralph Lauren設計的婚紗及禮服行禮，女方又戴了Tiffany的珠寶首飾。莎蓮娜的婚禮可說星光熠熠，邀請170名親友出席，她的閨密兼樂壇天后Taylor Swift上周五已乘搭私人飛機到當地，出席完婚禮旋即離開，可說來去匆匆。另外，跟莎蓮娜合演Disney+劇集《破案三人行》的史提夫馬田（Steve Martin）、馬田沙特（Martin Short）和「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd），以及名媛兼真人騷女星Paris Hilton、英國男歌手Ed Sheeran、《艾蜜莉在巴黎》美籍韓裔女星朴艾絲莉（Ashley Park）、莎蓮娜在《少年魔法師》的拍檔大衛亨利（David Henrie）等，亦獲邀觀禮。

莎蓮娜高美斯17歲便認識Benny Blanco，兩人多次在音樂上合作，但直到兩年前才成為情侶。莎蓮娜過去與加拿大樂壇天王Justin Bieber的一段情最轟動，兩人2010年開始拍拖8年，其間數度離離合合；2018年Bieber與模特兒兼星二代Hailey Baldwin結婚，兩人的兒子Jack去年8月出生。