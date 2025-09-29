明報新聞網
娛樂

《家母螳螂》結局收視未破頂 埋伏線拍續集

【明報專訊】《假面女郎》高賢貞與《精神病房也會迎來清晨》張東潤合演SBS電視台劇集《家母螳螂》，前晚播第8集結局，收視7.4%，雖然比上集升1.1個百分點，但未能突破第4集7.5%高位；同時段冠軍仍屬於少女時代成員潤娥主演的有線頻道tvN劇集《暴君的廚師》12.3%；《血謎拼圖》金多美主演JTBC《百次的回憶》跟《大長今》李英愛擔綱KBS《恩秀的好日子》分別以3.9%及3.6%墮後。《和我老公結婚吧》朴敏英的TV朝鮮《信用詐欺師KR》繼續墊底，第7集上下兩部分錄得1.4%及1.7%。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《百次的回憶》；《暴君的廚師》和《家母螳螂》在影視串流平台Netflix上架，《信用詐欺師KR》則在Prime Video播出。

《家母螳螂》講述刑警車秀悅（張東潤飾）為偵破模仿犯案件，被迫面對外號「螳螂」的在囚連環殺人犯母親鄭怡信（高賢貞飾）。結局除了交代模仿犯真正身分，更令秀悅震驚的是得悉導致母親心理扭曲的元兇，正是對她施暴的牧師父親鄭賢南（李晃儀飾），身為警察的他仍竭力阻止母親手刃仇人。事隔兩年之後，身在獄中的怡信得悉對她有恩的警方高層崔重浩（趙成夏飾）遇害，秀悅亦為此探監，暗示母子有望再度攜手合作，為開拍續集埋下伏筆。

