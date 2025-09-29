《家母螳螂》結局收視未破頂 埋伏線拍續集

【明報專訊】《假面女郎》高賢貞與《精神病房也會迎來清晨》張東潤合演SBS電視台劇集《家母螳螂》，前晚播第8集結局，收視7.4%，雖然比上集升1.1個百分點，但未能突破第4集7.5%高位；同時段冠軍仍屬於少女時代成員潤娥主演的有線頻道tvN劇集《暴君的廚師》12.3%；《血謎拼圖》金多美主演JTBC《百次的回憶》跟《大長今》李英愛擔綱KBS《恩秀的好日子》分別以3.9%及3.6%墮後。《和我老公結婚吧》朴敏英的TV朝鮮《信用詐欺師KR》繼續墊底，第7集上下兩部分錄得1.4%及1.7%。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《百次的回憶》；《暴君的廚師》和《家母螳螂》在影視串流平台Netflix上架，《信用詐欺師KR》則在Prime Video播出。