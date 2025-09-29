明報新聞網
娛樂

Seventeen啟德開騷 成龍任嘉賓 獨唱《真心英雄》 珉奎台上賣廣告

【明報專訊】韓國男團Seventeen本月27及28日一連兩天在香港啟德主場館舉行世界巡迴演唱會《Seventeen World Tour[New_] In Hong Kong》，亦是他們相隔7年再度來港開騷，每場逾4萬粉絲捧場。Seventeen前晚首場共演唱3.5小時，還破例邀請在電影《捕風追影》與成員Jun（文俊輝）合作的成龍擔任嘉賓，為粉絲帶來驚喜。Seventeen各人苦練普通話及廣東話，高呼「我愛你們」，又獻唱華語歌。

記者：蘇珮欣

13人男團Seventeen的4名成員淨漢、圓佑、Woozi及Hoshi正服兵役，故今次世巡只有9名成員參與。前晚在香港啟德主場館首場，S.Coups、DK、珉奎、勝寬、Joshua、Vernon、The 8及Jun等成員逐一現身，將舞台變成「天橋」，化身模特兒走勻全場，接着唱出新歌《HBD》。來自深圳的Jun先用普通話表示「想你們了」，再用廣東話稱「大家好！玩得開心啲」。他表示Seventeen很久沒來香港，對上一次已是7年前。Vernon對全場坐滿的「風景」大呼不可思議。珉奎表示兩星期前才來港出席活動，稱從當日開始已十分期待香港站的演出，又指香港是Seventeen首場海外演出，特別開心。

Seventeen前晚邀請成龍擔任表演嘉賓，後者主演的電影《捕風追影》，截至昨晚在內地上映44日，除了仍是單日票房亞軍之外，累計收超過12.24億人民幣，被指是成龍近年回勇之作；Seventeen成員Jun有份參演，扮演盜匪團成員，順理成章由他介紹成龍出場，全場亦以歡呼聲回應。成龍登台後逐一與成員握手及擁抱，Jun表示他們甚少請嘉賓，但為成龍破例，又稱最近跟成龍合作拍戲，於是請他來玩，對方馬上答應。現年71歲的成龍自言到了這年紀已不想再打（拍動作片），想唱歌多一點。Jun隨即表示成龍大哥很忙，甫下機便趕來，非常感謝他，還教對方一起做演唱會的手勢。成龍在台上獨唱《真心英雄》，「做嘉賓是想給Seventeen成員休息一下，大家識唱就跟住唱，不識唱就哼La La La吧」，還預祝大家中秋節快樂。

「山頂的朋友你們好」

Seventeen演唱會歷時3.5小時，獻唱30多首歌曲，包括人氣歌曲《Thunder》、《FML》、《Hot》及《Hit》等；9名成員又各有個人表演環節，還唱了華語歌《相遇的意義》。演唱會設有可移動及升高的玻璃透明舞台，能從場中央移動至會場另一邊，與後排觀眾拉近距離，成員大表興奮，The 8高呼「山頂的朋友你們好！」對白充滿「香港風味」。Seventeen全晚又唱又跳大，到尾聲略現疲態，紛紛攤坐台上。S.Coups在隊友發表感受時，自言突然發呆了，因想起10年前首次來港參與MAMA頒獎禮，「當時非常想獲得大家的愛，如今得到大家滿滿的愛」。珉奎則突然拿出代言品牌的咖啡，重演廣告中廣東話對白「醒吓啦」，惹來全場尖叫；他還大賣口乖稱全靠這品牌，才可以一個月來港兩次。最後兩度安歌，Seventeen隨機抽唱多首人氣歌才完場。

相關字詞﹕成龍 珉奎 啟德主場館 韓國男團Seventeen

