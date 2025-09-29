【娛樂場】《獨嘉瞓過界指南》 謝茜嘉率兩「囝囝」省時慳錢遊

謝茜嘉帶兩「囝囝」首站訪越南河內，隨即嗌後悔，上次行程單對單，一男一女有傾有講，今次蔡景行和馮皓揚碰頭，由香港機場出發，兩後生仔雞啄唔斷冷落謝茜嘉。3人抵達後，坐開篷吉甫車在市內遊覽，又到河內打卡景點火車街，火車軌兩旁開滿餐廳、酒吧，遊客可安坐店前，與火車距離不到3呎，感受火車駛過的震撼，謝茜嘉說︰「好近，雖然明知架車掂唔到我哋，但下意識都向後退，比喺網上睇片更近」。

謝茜嘉、蔡景行和馮皓揚晚上搭夜班火車前往胡志明市，車內設有獨立房間，每間收費約100美元（約778港元）。謝茜嘉獨自回房休息，精力旺盛的蔡景行和馮皓揚同房，除測試上格牀安全度，又玩到入廁所，最後更3次向推車仔的服務員講價買紅酒。

蔡景行馮皓揚初嘗馬鞭

「瞓過界」行程走貼地路線，3人遊訪北河市集，當中食物攤檔的食材應有盡有，由野豬頭到各類內臟，顛覆3人想像，蔡景行和馮皓揚挑戰在當地奉為強身補品的馬鞭，之後體驗聞名已久的「越式洗頭」。

蔡景行接受《明報》訪問，談到《獨嘉瞓過界指南》兩拍檔，「嘉姐喺我心目中依然地位崇高， 佢對我嚟講就係一個知識寶庫，無論係見識定學識，都令我吸收到好多。羊羊同我都係『Gen Z』，同聲同氣，我哋諗法比較相似。如果下次再去，希望3個人一齊『獨嘉』探訪絲綢之路」。

謝稱最大挑戰在交通工具冲涼

謝茜嘉表示今次拍《瞓過界》相比《獨嘉登機指南》完全沒有壓力，上次跟兩年輕拍檔相處，拍攝前曾擔心有代溝，今次最大挑戰是冲涼問題，因為在交通工具過夜，「我仲要自己化妝、梳頭，經歷今次拍攝行程，已經習慣在狹小空間化妝，無風筒又無熨斗情况下處理自己的儀容不失優雅」。謝茜嘉大讚兩後生仔拍檔好專業，知道要到日本拍浸溫泉，特別勤力操身。

《獨嘉瞓過界指南》TVB Plus（82台）

時間：逢周四、五晚上9時半