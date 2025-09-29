明報新聞網
娛樂

關智斌做「人旗」失手摔倒 嚇親觀眾 稱可隨時重組Boy'z 霍汶希要求張致恒先減肥

關智斌尾場邀Gym友登場 Tyson Yoshi拒絕除衫

【明報專訊】關智斌兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會前晚於啟德體藝館圓滿結束，尾場嘉賓Tyson Yoshi（程浚彥），笑稱身為後輩要識分莊閒，堅拒除衫。關智斌表演街頭健身動作「人旗」時不慎失手跌下，嚇得全場觀眾尖叫，幸未有受傷。組合Boy'z舊拍檔張致恒最終未有任嘉賓，有網民稱「冇張致恒就唔係童年回憶」，張致恒留言回覆：「但係有我可能係個負累呢。」關智斌稱不知情，重申覺得跟張致恒是同步，若對方準備好便可合作；經理人霍汶希則要求張致恒先減肥。

記者：鍾偉茵

關智斌（Kenny）演唱會前晚尾場，謝霆鋒、洪卓立和曾樂彤等捧場。Tyson Yoshi任嘉賓，跟關智斌合唱《1994》，Tyson Yoshi穿貼身T恤，關智斌笑問對方是否來「炸舞台」，可否除衫？Tyson Yoshi笑言：「除衫要睇場合，做後輩最緊要識分莊閒，唔會除。」

Tyson Yoshi否認是富二代

關智斌演唱會以「Peter Pan」為主題，自覺似長不大的孩子，認為Tyson Yoshi也是Peter Pan，同樣自由自在。Tyson Yoshi幽默回應：「自由自在，因為是富二代，這只是外界的人這樣說，但我不是。」兩人因健身結緣，互讚對方勤力操練，Tyson Yoshi被爆出騷前仍想抽空健身。有台下觀眾起哄叫「除衫」，Tyson Yoshi作勢替關智斌脫衣。關智斌透露邀請Tyson Yoshi因對方是啟德體藝館首名開騷的歌手。Tyson Yoshi自封為該場館的「前輩」，笑言有偶像包袱，關智斌不同意，說對方是朋友中最無「偶包」。關智斌在首場因鋼管舞的裝置不穩未能表演，前晚順利完成凌空的高難度動作，以雙腳夾着鋼管倒掛金鈎。不過他表演街頭健身動作「人旗」時，於架上做橫向撐身動作失手跌下，背部落地，他馬上起身繼續演出，場面驚險，全場觀眾驚叫。關智斌大派定心丸，表示沒有受傷，只是每天都有小意外。由於配合場地限制完場時間要求，尾場刪減歌曲《眼紅館》，他見觀眾不願離場，再上台解釋，承諾下次再與大家繼續唱。

稱「龍虎豹」現實更「狼死」

關智斌騷後受訪，強調從街頭健身架失手跌下後沒有受傷，自爆發生意外全因個人疏忽，只專注修整頭場時鬆脫的鋼管，未有再排練街頭健身架環節，「我上到架發覺冇吸氣，爭一啖氣就做唔到，有啲嬲自己，驕兵必敗。體力都係問題，今（前）日比較興奮，冇咁專注，頭場輕而易舉做到，今（前）日唔夠專注，真係抵死！」

關智斌笑頭場嘉賓「龍虎豹」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）表現「狼死」，下次會控制場面，不再將私下相處模式搬上舞台，沒想到觀眾反應熱烈。被問到平日食飯是否也被她們「任摸」，關智斌笑言情况更誇張，「你睇阿嬌見到『狗鏈』幾開心，我哋玩得好有默契」。談到容祖兒在台上感動落淚，他也十分感動，感謝她們的支持，包括阿Sa送的咪高峰，「我本來冇打算請佢哋上台，佢哋好好，互上對方舞台已係不成文規定」。

有網民稱關智斌的演唱會「冇張致恒就唔係童年回憶」，張致恒留言回覆：「但係有我可能係個負累呢。」關智斌表示不知情，演出期間未有留意社交媒體，以免影響心情。對於舊拍檔張致恒表示若再有機會合作開騷，願意配合他，關智斌重申：「之前訪問都講過，覺得大家都係同步，佢ready，我ready。」不過經理人霍汶希在旁說：「我唔ready呀，叫佢減完肥先出嚟啦！」

