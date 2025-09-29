MIRROR赴頒獎禮否 李駿傑稱等安排 偕《造星VI》參賽者表演 教表情管理

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

有傳MIRROR全員缺席10月20日商台《叱咤頒獎禮》記者會及來年頒獎禮，因此令不少贊助商卻步。李駿傑稱暫時未知工作時間表，近期忙於「士多啤梨」小組活動，稍後飛泰國。隊友各有工作及輪流出新歌，要集齊全隊較有難度，未知會否出席《叱咤》記者會及頒獎禮，等公司通知安排。他相信即使缺席，應該不會令粉絲失望，因可循其他途徑或活動見面，包括11月MIRROR的7周年紀念活動。

花姐婉拒受訪

有粉絲贊成MIRROR不去《叱咤》頒獎禮，不用貼錢買難受，李駿傑只知粉絲一直很惜和支持他們，希望用不同作品答謝大家。有傳嚇走贊助商，李駿傑說：「嘩，MIRROR冇咁大影響力吧？同埋都唔係我哋層面嘅事。」會否因為經理人花姐（黃慧君）年初稱「得到我最喜愛獎等於無實力」言論有關？他謂：「我諗大家誤會咗句說話，每個獎項大家都想攞，但冇得強求。」

ERROR被指可趁機補位，肥仔覺得「我最喜愛」是由觀眾投票，ERROR亦未知道會否出席。MIRROR成員近期明顯減少到商台宣傳新歌，李駿傑解釋出新歌遇上開演唱會，相信跟工作忙撞期有關。至於成員歌曲在商台的播放率，李駿傑未有留意，亦不是他們能控制。昨日花姐在場，但婉拒受訪。

肥仔幫參賽者排舞

《全民造星VI》有不少具潛質參賽者，李駿傑和肥仔看好Bosco（關曉隆），讚他跳舞很吸引，還有范卓賢（Jacky）歌聲清澈。李駿傑覺得張肇維（Gordon）有他當年參選時影子，親自向對方示範如何做表情管理。肥仔幫參賽者排舞，承認對《造星》有情意結，又取笑花姐是「燈神」，讚好的參賽者均未能入圍。

Bosco喜成搶手貨

參賽者Gordon、Jacky、李進偉（Lucas T.）和Bosco一起受訪，Gordon對於獲李駿傑點名親自教路，感激師兄加持。比賽其中一集需要演繹李駿傑的歌，由於他捉不到如何表達歌曲情緒，隊員都提醒他演繹時表情不符，李駿傑便示範教他表情管理，「好開心有他的指導，因他是歌曲原唱者，教我點樣可以進入歌曲想呈現的狀態」。

Bosco同時成為李駿傑與肥仔的心水之選，開心成搶手貨，自覺因常面露笑容，變成吸引人的加分關鍵，「分別跟Win Win、Jeremy和肥仔相處，可能接觸比較多，我很喜歡笑，以自然為主，太燦爛笑容反而未必好」。

唱作人Jacky擁舞台唱歌表演經驗，自覺多賣點：「我識唱作歌曲、彈結他，樣貌望落都舒服，不擔心影響大家食慾。」他表示與李駿傑同場唱歌感緊張，讚師兄有前輩的震懾力，承認跳舞是他的弱項，唯有將勤補拙，「我跳舞真係大鑊，怕墮後太多，要非常努力練習才可追趕上其他人」。

不介意宣傳片被嘲「亞視娘味」

金髮的Lucas T.自詡有跳舞魔力和敢於嘗試的膽量，金毛頭是他的獨特造型。網民在社交平台狠批《造星VI》宣傳片，稱參賽者造型和動作老土，嘲有「亞視娘味」。Lucas T.表示將批評當成另一種鼓勵，「條片點擊率好似不錯，有人留言批評代表有人注意。拍攝時大家即興做動作，沒想太多，宣傳片想表達不同年代主題，我負責1990年代，會盡量做好自己，發揮技能」。Jacky對負評不介意，因拍片時他們仍很初哥，要表達1990年代風格是很大挑戰。

