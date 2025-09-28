【開箱】《家母螳螂》 不合理劇情阻礙高賢貞完美演技

懲戒家暴男 社會意見分歧

《家母螳螂》共8集，昨晚播出大結局；此劇開播時以7.1%成為同時段收視冠軍，高位曾達7.5%，成績算不錯；故事講述外號「螳螂」的鄭怡信（高賢貞飾）20多年前以殘酷手法殺害家暴妻兒的男人，並先後犯下5宗極為兇殘的謀殺案，社會上對她行為的看法存在極大分歧，有人視她為恐怖殺人魔，也有人認為她懲罰了壞人實屬「英雄」。多年後，模仿鄭怡信行兇手法的案件出現，警方毫無頭緒，向鄭怡信救助，她表示只願意跟任職刑警的兒子車秀烈（張東潤飾）溝通，母子倆分開多年，終碰面並攜手緝兇。

《家母螳螂》最有趣是探討殺人犯與刑警的母子關係；鄭怡信一方面是嗜血的連環殺人犯，但也是深愛兒子的母親。她當年慘受家暴，帶兒子離家，眼見區內婦孺與自己遭遇相似，開始對加害者動殺機，過程殘酷。她稱意外殺夫後，覺得殺人並不困難，最難是清理屍體；但她殺夫後下大雨，覺得「上天也幫她」。鄭怡信當年落網後，警方其實沒有足夠證據定罪，需要她自白。鄭怡信答應刑警崔重浩（趙成夏飾）認罪，但警方必須答應她的要求，包括單獨囚禁，可享用咖啡、音樂及繪畫，最重要是崔重浩必須照顧她的兒子，並為他改名換身分。

高賢貞演技精準，既表現出冷血殺人犯的冷靜、機智一面，也能細緻地表現出母愛；當她相隔多年再見到兒子時，冰泠的表情與眼神中暗藏溫暖。她還十分了解兒子的心理陰影，要求與他一起查案，就是為解其心結。

描繪母子複雜關係

站在車秀烈一角看故事，同樣有趣，他內心相當複雜，母親被捕後，他受到巨大打擊，幾乎失去所有兒時記憶。秀烈在崔重浩照顧下成長，成為正直的刑警。他痛恨犯下殺人罪的母親，多年來從沒向任何人提及她，甚至其妻也不知情，也從沒探望獄中的母親。秀烈為了破案才答應跟她見面，查案的過程中開始反思自己是否跟母親一樣殘酷，做警察是否為了合法地開槍殺人？走入兇案現場是否因為喜歡血腥味？也反思自己與母親的關係，發現世上有人崇拜母親，他卻討厭對方。秀烈跟鄭怡信查案時氣氛緊張，兩人鬥智鬥力，鄭怡信不會將所有線索說出來，反而引導兒子，讓他自行查證；劇中也不時透過回憶戲，讓觀衆感受到母子之間又愛又恨的關係。

《家母螳螂》劇情多次反轉，出現多個嫌疑犯，讓觀眾追看誰是真兇。未知是否要突出鄭怡信及車秀烈的強勢，其他刑警顯得異常無能，例如女警金娜熙（李伊飾）審問一名重傷留醫的犯人時，會心軟的替對方鬆綁，導致犯人逃脫。另一幕講述連環殺人犯將受害者困在工廠的洗衣機，工人絲毫未覺，如常開動洗衣機；還有秀烈的刑警同事，得悉他與鄭怡信的母子關係，十分生氣，反指摘他欺騙隊員。韓國向來尊重個人私隱，犯人家屬資料理應保密，應該理解秀烈不公開的原因。此外，關押鄭怡信的別墅，僅一名警察24小時看守，也是不合常理的安排。