金像影后美琪麥迪遜參演《社交網絡2》

【明報專訊】《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導的《社交網絡》，講述朱克伯格（Mark Zuckerberg）創辦facebook經過及所遇到的訴訟挑戰，2010年上映時叫好叫座，不但全球收2.26億美元（約17.6億港元），更獲奧斯卡8項提名，最終捧走3獎，包括艾朗索堅（Aaron Sorkin）拿下最佳改編劇本；當年參演《社交網絡》的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾米漢瑪（Armie Hammer）等，後來均在影壇獨當一面。相隔超過15年，艾朗索堅將拍攝續集《The Social Reckoning》（《社交網絡2》），並身兼編導兩職，預計明年10月9日在美國公映。

預計下月開鏡的《社交網絡2》，講述facebook成立近20年後的事迹，幕前起用全新班底，由《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）扮演朱克伯格，《阿諾拉》應屆金像影后美琪麥迪遜（Mikey Madison）扮演facebook的年輕工程師豪根（Frances Haugen），在《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）飾演的《華爾街日報》記者霍維茨（Jeff Horwitz）協助下，成為吹哨人，揭露這家社交平台獨角獸公司最隱秘的秘密。據悉霍維茨2021年發表名為《facebook檔案》的系列報道，揭露了facebook對青少年造成的有害影響，以及明知故犯地散播錯誤資訊，助長政治暴力事件的發生。

