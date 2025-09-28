金像影后美琪麥迪遜參演《社交網絡2》

預計下月開鏡的《社交網絡2》，講述facebook成立近20年後的事迹，幕前起用全新班底，由《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）扮演朱克伯格，《阿諾拉》應屆金像影后美琪麥迪遜（Mikey Madison）扮演facebook的年輕工程師豪根（Frances Haugen），在《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）飾演的《華爾街日報》記者霍維茨（Jeff Horwitz）協助下，成為吹哨人，揭露這家社交平台獨角獸公司最隱秘的秘密。據悉霍維茨2021年發表名為《facebook檔案》的系列報道，揭露了facebook對青少年造成的有害影響，以及明知故犯地散播錯誤資訊，助長政治暴力事件的發生。