里安納度《一戰再戰》料美開畫稱冠

《一戰再戰》由《黑金風雲》保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）執導，除了里安納度狄卡比奧和辛潘之外，《一千零一》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、《無罪的罪人》翠絲英菲尼迪（Chase Infiniti）亦有份參演；故事講述里安納度扮演前革命分子，為了逃避追捕，與女兒翠絲隱姓埋名生活。辛潘飾演的宿敵上校10多年後追蹤而至，翠絲更被擄走。

《一戰再戰》在爛番茄網站評價甚高，綜合260篇影評文章，得分97%，觀衆好感度亦達87%。未知是否有口碑，所以有助推高票房，由原來估算的優先場260萬美元，上升至310萬美元。美媒估計《一》片周五開畫日收850萬至900萬美元，首周末3天可進帳2100萬美元或以上，成為里安納度狄卡比奧從影以來第11部開畫收超過2000萬美元（約1.56億港元）的電影，料可成為開畫冠軍。

翠絲英菲尼迪恨與史匹堡合作

跟《一戰再戰》在美國同期開畫的還有《蓋比的娃娃屋：大電影》（Gabby's Dollhouse: The Movie）及《陌路狂殺：第二章》（The Strangers: Chapter 1），前者優先場收70萬美元，預計首周末可進帳1200萬至1500萬美元，位列第2；《陌》片優先場票房63萬美元，估計首周末3天以500萬至600萬美元，排第5位。季殿軍應該是《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》及日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》之爭，《鬼》片在美國映期踏入第3周，累收1.1億美元，全球突破5.04億美元，已打入今年十大最賣座電影榜。

另一方面，《一戰再戰》即使在美國開畫稱冠，仍需努力催谷票房，因製作費高達1.3億美元，需要收3億美元才可封蝕本門。難怪片中扮演父女的里安納度狄卡比奧與翠絲英菲尼迪最近落力受訪宣傳《一》片。去年踏入半百之齡的里安納度被問及如何跟年輕一代影迷聯繫、會看他什麼電影時，他笑說：「有些年紀很小的孩子跟我說很喜歡《華爾街狼人》，我當刻的反應是『你看過？你多大啊？』」《華》片由金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，故事講述上世紀八九十年代金融界的腐敗墮落、酒色財氣，被評定為R級，17歲以下必須由成人陪同入場，而且不適合兒童觀看。

現年24歲的翠絲英菲尼迪片中扮演16歲少女維拉，佔戲不少，之前只拍過Apple TV+劇集《無罪的罪人》，劇中飾演積基倫荷（Jake Gyllenhaal）的女兒，《一戰再戰》是她首部演出的電影。翠絲自言名字Chase來自《新蝙蝠俠不敗之謎》妮歌潔曼（Nicole Kidman）的角色名，在芝加哥攻讀音樂劇的她，期望能與史匹堡（Steven Spielberg）或姬達嘉域（Greta Gerwig）等導演合作。談及新片拍檔的舊作，她稱最喜歡導演保羅安德遜的《一舉成名》、「爸爸」里安納度的《捉智雙雄》，以及「師父」班尼斯奧的《非常嫌疑犯》；她表示最喜歡的恐怖片是《訪‧嚇》，又自言每次看《反斗奇兵3》都會落淚。