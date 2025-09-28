明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】8K紀錄片《窗外是藍星》 從中國空間站俯瞰地球

【明報專訊】內地首部在太空拍攝、講述「神舟十三號」載人航天任務的紀錄片《窗外是藍星》，由朱翌冉執導，太空人翟志剛、王亞平、葉光富在中國空間站使用8K超高清攝影機創作拍攝，帶領觀眾沉浸式體驗中國人的太空旅程，感受壯美奇景，空間站生活與太空人真實的內心世界。

3太空人帶觀眾親歷其境

《窗外是藍星》記錄了為期6個月的太空任務，以太空人的第一視角帶領觀眾親歷太空生活，並由太空當中目睹地球一切景觀，與3名太空人一起經歷，感受他們在整個任務中的喜怒哀樂。導演朱翌冉表示用真實的太空取景來呈現太空題材，展現出更能震撼心靈的藝術感染力，「地球的真實質感是無法用數字技術渲染出來，這部太空電影能成功攝製，建立在中國載人航天不斷取得了不起成就的基礎上，是一次思想加藝術加技術創作的生動實踐」。

導演：第一個鏡頭已震撼

3名太空人肩負攝影師任務，事前只接受了約3小時培訓，朱翌冉說：「第一次跟他們見面是神舟十三號發射前，只見了約3小時，讓3名航天員學會使用8K攝影機，還一起探討了電影如何拍攝，然後他們就『消失』了。我只能通過電視看到他們在做什麼，一直在想『他們為什麼還不拍電影？我應該是唯一一個要通過新聞去看我的劇組什麼時候工作的導演』。 」朱翌冉表示曾擔心3名航天員能否拍好，直到看到拍回來的第一段素材，「第一個鏡頭已震撼到我了，窗外的地球太震撼了。如果以專業電影攝影師的標準去要求他們，是不公平的，他們的首要身分是探索宇宙的科學家和工程師，拍攝是在巨大風險和繁重工作之餘完成的。他們最大的優勢不是技巧，而是百分之百的在場和真實」。

王亞平為《窗外是藍星》擔任旁白，朱翌冉說：「給整部電影的配音時間只有一天，這對於專業配音員來說都是有難度的。王亞平從早到晚一遍一遍地去配，到後面聲音都沙啞了，但她聲音的磁性也出來了，我們可以從中感受到她非常豐富的情感，她的聲音既專業又溫暖，形成了電影中獨一無二的中國式浪漫。」

太空人王亞平聲音導航

說到為何選用8K拍攝？朱翌冉解釋：「我有一個感觸很深，楊利偉第一次飛向太空時拍攝的影像，到今天已經需要修復了，希望把真實的沉浸感帶給觀眾。」

《窗外是藍星》10月1日香港上映

相關字詞﹕中國空間站 神舟十三號 窗外是藍星

上 / 下一篇新聞