張家輝染白髮增肥演《絕命法官》 胡杏兒取笑超多對白面如死灰

記者：林蘊兒

張家輝、胡杏兒、鮑起靜、朱栢康、谷祖琳、張兆輝、謝天華及蔡思韵等昨日於深圳出席《絕命法官》發布會，該劇今日於優酷首播，10月13日起於ViuTV播放。張家輝逾20年沒拍劇，劇中飾演法官，與扮演督察的胡杏兒有不少對手戲。張家輝表示今次拍劇因被劇本和角色吸引，演法官遇到好多矛盾與衝突，盡力去演，「試過連續拍7日法庭戲，好辛苦地捱過」。負責查案的胡杏兒劇中有動作戲，覺得背對白和記角色人名難度最大，經常搞錯，笑稱張家輝因對白太多，現場見對方面如死灰。張家輝表示為突顯法官角色老成持重一面，刻意染白髮及增肥。有網民指劇集海報他戴眼鏡，驟眼看似蘇永康，他聞言望海報笑說：「康仔靚仔多一點！」他說角色嚴格來說不是好人，為救子害死和利用身邊很多人，另一面又追求維持正義，內心好複雜。。

家輝新片伙鍾雪瑩演父女

有指張家輝回歸喜劇，願意減片酬接拍。張家輝承認準備中，稍後往日本取景，「不是喜劇，是關於溫情的公路電影，將有好多第一次，包括首度拍這類型題材、首次跟文青女導演黃綺琳合作，更第一次全程只跟一個女演員鍾雪瑩做對手戲。部戲講父女在旅程上找回已遺失的感情，未算太沉重。鍾雪瑩是新一代女演員中我喜歡的一個，好開心跟她合作」。他不清楚會否安排賀歲檔上映，至於減片酬視乎需要，由經理人話事。

胡杏兒自爆當年選美後初入行，曾擔任張家輝歌曲《下意識》MV女主角，大家首次合作，之後相隔多年再碰頭感覺有緣。她數年前為ViuTV拍《熟女強人》，難得可以再拍廣東話劇集。對於劇集改名，她估計可能前名《芻狗之血》發音較難，新名直接圍繞法官主題。她稱台前幕後有很多曾合作的熟悉面孔，拍攝時感覺親切。

朱栢康未想過與奧斯卡扯上關係

朱栢康與蔡思韵讚新劇有趣，集合實力演員，具有電影風格。朱栢康飾演執法人員，與胡杏兒演一對，但沒有太多親熱戲。談到《破．地獄》代表香港出戰奧斯卡爭最佳國際影片，朱栢康稱從未想過會與奧斯卡扯上關係，希望可以扯得更多，「覺得今次好威，香港電影可以去到一個國際性的電影活動，夫復何求？我好有信心爭獎，部戲充滿本土特色，在海外上映也有不少外國人被感動」。蔡思韵表示與前輩張家輝演對手戲緊張又興奮，又讚對方友善，「拍攝時食飯盒，張家輝會叫助手斬料加餸，我專登路過他身邊，他好大方請我食」。她劇透與張家輝原本是師徒關係，被利用後反目。

謝天華避談《反黑2》停拍

謝天華開心跟熟悉的班底合作，與張兆輝有不少對手戲，並與韋羅莎陷三角關係。他劇中留長髮，事前與導演花心思研究造型，配合黑社會人物角色，他笑說：「媽咪看到造型讚好，太太則攬着我猛惜。」有指似《古惑仔》角色大飛（黃秋生飾），他笑言要找相片對比。他參演另一部網劇《反黑2》因資金問題停拍，相信有關負責人正處理，其他事不多談。張兆輝稱飾演被革職的警察，生活潦倒、神情落魄，與平日演慣打扮斯文的角色截然不同。