娛樂

Ian愛整齊乾淨 拒與AK同住 MIRROR傳缺席《叱咤》頒獎禮

Hi MIRO!見面祭｜江𤒹生陳卓賢拒絕同居

【明報專訊】MIRROR成員江生（AK）與陳卓賢（Ian）連續兩日在西九戲曲中心舉行3場《Hi MIRO!見面祭2025》，兩人跟粉絲預祝中秋節，主持燈籠亮燈儀式。在熱身game「你願意嗎？」，主持問兩人若公司提議合宿會否接受？兩人一致拒絕，Ian說：「點解會願意？」AK稱已過了想與朋友同住的階段，「中學時曾幻想與朋友同住，像《百分百感覺》那樣，一大班朋友住在同一屋簷下，屋子還在海邊，感覺很快樂」。Ian說：「我對自己的居所有一定要求，喜歡整齊乾淨，也熱愛家具與室內設計，如看到別人破壞我喜歡的家具，我無法接受。」AK自爆不能跟Ian同住，因兩人曾夾份租studio，「有件家具畀我整爛咗」。Ian說：「我話小心啲整，佢話得㗎喇，一嘢就𠝹爛咗張梳化。有次我完成一首編曲，他不知碰了什麼，整首編曲不見了。」主持又問其中一人想即興旅行，另一人會否做伴？AK與Ian同答應，AK稱他們可以自駕遊，會選擇一人駕駛一部車，大家也各自享受駕駛樂，住宿也要分房瞓，或分開航班出發。

網民贊成「放生鏡粉」

日前有報道MIRROR會缺席明年元旦舉行的叱咤頒獎禮，下月舉行的《叱咤》記者會出席名單亦未見MIRROR名字，商台方面未回應傳聞。消息傳出令鏡粉（粉絲暱稱）熱議，猜測MIRROR與商台關係是否出現裂痕，近兩三個月也沒成員到商台宣傳。由於每年MIRROR參與《叱咤》，鏡粉捧場好奔波，出席記者會要通宵露宿霸位，亦要為撲飛花時間與金錢。有贊成「放生鏡粉」，讓其他歌手粉絲有更多機會入場。

娛樂組

相關字詞﹕叱咤樂壇頒獎禮 陳卓賢(Ian) 江𤒹生（AK）

