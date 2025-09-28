宣萱：接演《巨塔之后》無問題 聞張可頣不和事件即落閘

宣萱一直恨演醫生角色，今次拍《巨塔之后》夢想成真，不過她回想拍攝初期只出了7集劇本，每晚要背很多專業術語，只睡得4小時。宣萱在《巨塔之后》的角色原本由張可頣飾演，她表示接演沒問題，因每部劇的監製都會有幾個人選，再看誰可以演出。經理人跟她說不用理會太多，最後角色落在她手上。對於網民重提她與張可頣不和事件，宣萱說是舊聞，不願多談。日前超強颱風樺加沙襲港，她自薦做兩隻狗仔的暫託家庭，最後收養其中一隻。

陳煒暗戀鍾鎮濤變明戀

宣萱早前擔任林家謙演唱會尾場嘉賓，她表示經理人在演出前數天才跟她說，初時本想拒絕，因害怕現場唱歌，但又覺得不可以逃避，經理人表示她應該做，她最終信任經理人便答應。她稱非專業歌手，唱得不好沒有壓力，但因是林家謙演唱會尾場，怕因自己變「臨尾香」。

鍾鎮濤久未拍劇，今次演出《巨塔之后》認為是合適時機遇到好劇本，只擔心自己的狀態影響拍攝進度，至於會否再拍無綫劇則隨緣。陳煒劇中與鍾鎮濤有感情線，笑稱當年在亞視第一次合作，劇中角色要暗戀對方，今次《巨塔之后》則是明戀。

劉佩玥：與周志文逛街非拍拖

陳展鵬與劉佩玥曾多次合作，兩人角色是青梅竹馬，互生情愫，可惜未能開花結果。陳展鵬大讚劉佩玥近年成熟不少，看好對方有機會獲獎。劉佩玥感謝陳展鵬經常提點，視對方為哥哥、拍檔及老師。她近日被拍到與緋聞男友周志文拍拖行街，她稱只是逛街並非拍拖，說大家是好朋友，不時會出街吃東西及玩，好平常，不介意被人影，自己不會刻意迴避，不要太近影便可以。

