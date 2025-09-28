關智斌開騷曬肌挑戰「人旗漫步」 「龍虎豹」上台送驚喜 容祖兒變喊包

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

關智斌（Kenny）人緣甚佳，獲英皇老闆楊受成夫婦、經理人霍汶希、「龍虎豹」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌），還有周家怡、泳兒、吳千語與丈夫施伯雄等捧場。開騷前鏡頭直播Kenny在後台準備情况，一名男童跟他說「加油」，之後他升上舞台，跳唱《夢不落派對》、《去邊道》、《La La世界》，Kenny呼籲全場起身一齊跳舞，緊接表演吹奏色士風，炒熱氣氛。一輪快歌後他跟觀眾打招呼，表示好開心，因之前颱風樺加沙襲港，搭建舞台趕急，他沾沾自喜道：「23年前我以偶像組合身分出道，23年後仍然是偶像歌手，要一直維持真不容易，大家透過以往音樂、影視作品或網上媒體認識我，在我的成長路上有你們影子，我的偶像包袱比較重，不過今（前）晚會一層層撕開給大家看。」

跳鋼管舞險生意外

唱《隱形人》時，Kenny挑戰鋼管舞，攀爬直立的鋼管，轉數圈後，鋼管上方接口位突然鬆脫，幸沒造成意外。見鋼管呈傾斜狀無法拉直，他無奈放棄，跟舞蹈員繼續跳舞。之後唱情歌《暫定》，他有感而發分享愛情觀，「好喜歡這首歌，歌詞內容幾似自己，不相信愛情可以一生一世。先不要罵我『渣男』，因我覺得每日重新去愛一個人更浪漫，但過往都撞了幾次板，做了『渣男』」。他稱個性獨立，可獨自食飯看電影，連朋友也嫌他不夠主動，錯過好多人與事。現在決定勇敢向家人、另一半、朋友及粉絲分享愛，「有愛就要說出口，不要再浪費時間，要向喜歡的人表達愛意」。獻唱《總有一站愛上你》，屏幕出現張敬軒、容祖兒、阿Sa、阿嬌、古巨基等跟他隔空合唱。

「有愛就要說出口」

Kenny遵守開場時的承諾，跟男舞蹈員跳辣身舞唱快歌，每首歌脫一層衣，直至半裸上身，露出苦練得來的結實麒麟臂、胸肌和腹肌，他又大玩街頭健身架，先引體上升，打橫側身撐起身體，做出「人旗漫步」等高難度動作，惹全場粉絲瘋狂尖叫，氣氛熾熱。

鄭希怡與薛凱琪擔任嘉賓，前者唱《相對濕度》時，以一條鏈拖着Kenny，兩人舞步甚有默契。薛凱琪唱《南昌街王子》及《奇洛李維斯回信》，Kenny感謝對方特意從北京返港擔任嘉賓，兩人相識20年，薛凱琪笑稱願意為Kenny四圍「斌」波，她透露選唱《南昌街王子》不僅因Kenny靚仔似王子，更因曾私下食飯討論事業問題，對他刮目相看，她笑說︰「當時Kenny說很多做藝人如何升值的事，我還以為他想追求我。Kenny是很有愛心、很可愛的男生。」

薛凱琪北京返港任嘉賓

Kenny談到3年前已構思今次演唱會，相比6年前首開個唱得40多日籌備，感激當年獲得不少好友及前輩協助，曾承諾再開騷不會辜負曾幫助及教導他的人。不過他今次籌備至中段曾陷入自我懷疑，幸得一名朋友點醒說「這個是你自己的騷，當然不能妥協」。屏幕攝影機即拍向容祖兒，正用紙巾抹淚。Kenny哽咽表示聽到容祖兒這樣說，覺得既然不知道還有多少次開騷機會，決定不妥協，要做一個令自己開心、喜歡的演出，希望為觀眾帶來不一樣體驗。他感慨在3個月內經歷兩次十號風球，最終能順利舉行演唱會，要多謝上天的安排與眷顧。

陷自我懷疑 幸獲容祖兒點醒

安歌時，「龍虎豹」容祖兒、阿Sa及阿嬌驚喜上台，與Kenny相擁並合唱《死性不改》及《眼紅館》，她們讚Kenny好叻仔，容祖兒攬實Kenny時兩人眼泛淚光。阿Sa爆容祖兒在後台已哭過一次，容祖兒稱見證Kenny為演唱會付出很多努力，替他開心。4人不忘搞笑互動，讚Kenny唱歌跳舞好、衣服漂亮，想他再做一次引體上升，又叫Kenny多騷肌肉給大家看，還趁機模他的腹肌及pat pat說好彈手，阿嬌笑他好「胸」狠。

張致恒：有我可能係負累

騷後容祖兒撰文稱被Kenny不留遺憾為夢想努力感動，說一點都沒白費。有網民稱：「無咗張致恒就唔係童年回憶。」張致恒回覆：「但係有我可能係個負累呢。」前晚緋聞情侶朱敏瀚與陳曉華在台下看騷，朱敏瀚稱從小到大喜歡組合Boy'z外，還支持賴慰玲兒子Yaya在Kenny唱《預言書》時演出。賴慰玲上載兒子演出片段寫道：「Mommy so proud！」

