明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

關智斌開騷曬肌挑戰「人旗漫步」 「龍虎豹」上台送驚喜 容祖兒變喊包

關智斌開騷赤膊曬肌 挑戰健身架高難度動作

【明報專訊】關智斌一連兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會前晚於啟德體藝館開鑼，他展現操肌成果曬健碩身形及挑戰鋼管舞、街頭健身架等高難度動作，並罕有地分享愛情觀，不相信愛情能夠一生一世，過去撞幾次板成為「渣男」，又稱有愛要說出口，不要再浪費時間。他透露籌備演唱會至中段曾陷入自我懷疑，幸得容祖兒點醒，兩人感動落淚；尾聲容祖兒與Twins驚喜上台合唱，掀起全晚高潮。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

關智斌（Kenny）人緣甚佳，獲英皇老闆楊受成夫婦、經理人霍汶希、「龍虎豹」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌），還有周家怡、泳兒、吳千語與丈夫施伯雄等捧場。開騷前鏡頭直播Kenny在後台準備情况，一名男童跟他說「加油」，之後他升上舞台，跳唱《夢不落派對》、《去邊道》、《La La世界》，Kenny呼籲全場起身一齊跳舞，緊接表演吹奏色士風，炒熱氣氛。一輪快歌後他跟觀眾打招呼，表示好開心，因之前颱風樺加沙襲港，搭建舞台趕急，他沾沾自喜道：「23年前我以偶像組合身分出道，23年後仍然是偶像歌手，要一直維持真不容易，大家透過以往音樂、影視作品或網上媒體認識我，在我的成長路上有你們影子，我的偶像包袱比較重，不過今（前）晚會一層層撕開給大家看。」

跳鋼管舞險生意外

唱《隱形人》時，Kenny挑戰鋼管舞，攀爬直立的鋼管，轉數圈後，鋼管上方接口位突然鬆脫，幸沒造成意外。見鋼管呈傾斜狀無法拉直，他無奈放棄，跟舞蹈員繼續跳舞。之後唱情歌《暫定》，他有感而發分享愛情觀，「好喜歡這首歌，歌詞內容幾似自己，不相信愛情可以一生一世。先不要罵我『渣男』，因我覺得每日重新去愛一個人更浪漫，但過往都撞了幾次板，做了『渣男』」。他稱個性獨立，可獨自食飯看電影，連朋友也嫌他不夠主動，錯過好多人與事。現在決定勇敢向家人、另一半、朋友及粉絲分享愛，「有愛就要說出口，不要再浪費時間，要向喜歡的人表達愛意」。獻唱《總有一站愛上你》，屏幕出現張敬軒、容祖兒、阿Sa、阿嬌、古巨基等跟他隔空合唱。

「有愛就要說出口」

Kenny遵守開場時的承諾，跟男舞蹈員跳辣身舞唱快歌，每首歌脫一層衣，直至半裸上身，露出苦練得來的結實麒麟臂、胸肌和腹肌，他又大玩街頭健身架，先引體上升，打橫側身撐起身體，做出「人旗漫步」等高難度動作，惹全場粉絲瘋狂尖叫，氣氛熾熱。

鄭希怡與薛凱琪擔任嘉賓，前者唱《相對濕度》時，以一條鏈拖着Kenny，兩人舞步甚有默契。薛凱琪唱《南昌街王子》及《奇洛李維斯回信》，Kenny感謝對方特意從北京返港擔任嘉賓，兩人相識20年，薛凱琪笑稱願意為Kenny四圍「斌」波，她透露選唱《南昌街王子》不僅因Kenny靚仔似王子，更因曾私下食飯討論事業問題，對他刮目相看，她笑說︰「當時Kenny說很多做藝人如何升值的事，我還以為他想追求我。Kenny是很有愛心、很可愛的男生。」

薛凱琪北京返港任嘉賓

Kenny談到3年前已構思今次演唱會，相比6年前首開個唱得40多日籌備，感激當年獲得不少好友及前輩協助，曾承諾再開騷不會辜負曾幫助及教導他的人。不過他今次籌備至中段曾陷入自我懷疑，幸得一名朋友點醒說「這個是你自己的騷，當然不能妥協」。屏幕攝影機即拍向容祖兒，正用紙巾抹淚。Kenny哽咽表示聽到容祖兒這樣說，覺得既然不知道還有多少次開騷機會，決定不妥協，要做一個令自己開心、喜歡的演出，希望為觀眾帶來不一樣體驗。他感慨在3個月內經歷兩次十號風球，最終能順利舉行演唱會，要多謝上天的安排與眷顧。

陷自我懷疑 幸獲容祖兒點醒

安歌時，「龍虎豹」容祖兒、阿Sa及阿嬌驚喜上台，與Kenny相擁並合唱《死性不改》及《眼紅館》，她們讚Kenny好叻仔，容祖兒攬實Kenny時兩人眼泛淚光。阿Sa爆容祖兒在後台已哭過一次，容祖兒稱見證Kenny為演唱會付出很多努力，替他開心。4人不忘搞笑互動，讚Kenny唱歌跳舞好、衣服漂亮，想他再做一次引體上升，又叫Kenny多騷肌肉給大家看，還趁機模他的腹肌及pat pat說好彈手，阿嬌笑他好「胸」狠。

張致恒：有我可能係負累

騷後容祖兒撰文稱被Kenny不留遺憾為夢想努力感動，說一點都沒白費。有網民稱：「無咗張致恒就唔係童年回憶。」張致恒回覆：「但係有我可能係個負累呢。」前晚緋聞情侶朱敏瀚與陳曉華在台下看騷，朱敏瀚稱從小到大喜歡組合Boy'z外，還支持賴慰玲兒子Yaya在Kenny唱《預言書》時演出。賴慰玲上載兒子演出片段寫道：「Mommy so proud！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鍾欣潼（阿嬌） 蔡卓妍（阿Sa） 容祖兒 The Endless Adventure Live in Hong Kong 關智斌

上 / 下一篇新聞