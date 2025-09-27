【開箱】《一戰再戰》 當極左遇上極右 里安納度變身廢佬愛回家

單親爸帶女逃亡

《一戰再戰》講述名為「法國75」的極左革命組織，成員派特（里安納度狄卡比奧飾）和佩菲迪亞（堤亞娜泰勒飾）正在熱戀，同時執行不同任務，包括拯救被困的非法移民，轟炸政客的辦公室、銀行。軍方指揮官洛澤（辛潘飾）上校卻迷戀佩菲迪亞，並在一次行動中拘捕她，以性關係為交換她自由的條件。其後佩菲迪亞誕下一女，派特卻無法說服她一起組織家庭；佩菲迪亞捨棄兩人，繼續投入革命活動，並在一次搶劫銀行中事敗落網，洛澤讓她避過牢獄之災，參與證人保護計劃，卻要她供出「法國75」同志名單，並展開搜捕行動。派特唯有帶同仍在襁褓的女兒逃亡，改名卜和維拉隱居。16年後，維拉（翠絲英菲尼迪飾）長大，洛澤卻追蹤而至。

片中的「法國75」走極左路線，《一千零一》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）飾演的佩菲迪亞更是相當複雜的角色；有觀衆批評她一點也不漂亮，怎可能令上校迷戀，里安納度狄卡比奧飾演的卜更不會對她死心塌地。然而堤亞娜泰勒像黑豹，帶有野性魅力，十分適合扮演桀驁不馴的佩菲迪亞；片中她挺着快將臨盆的赤裸孕肚射擊一幕，更充滿象徵意義。不少評論指《一戰再戰》雖然沒指名道姓任何政治人物，卻能對照當下美國的撕裂社會形勢，左右陣營各走極端。佩菲迪亞與洛澤兩個角色正好代表了兩極，後者驅趕非法移民，得到上位機會，欲加入白人至上組織，才會想弄清究竟維拉是否自己的親生女，若是的話，其混血基因將成為他政途的污點與絆腳石。

不知卜是否代表了導演同情的視角，在女兒出生後，他的心思都在家庭之上，親情蓋過革命激情；到跟維拉逃亡，隱姓埋名，過往的熱血只能寄情在電視屏幕上的《阿爾及爾之戰》，過着吸大麻酗酒的迷糊日子，切實成為一名廢中佬，連組織要求的密碼也忘記得一乾二淨，跟年輕人逃走落得摔倒被捕，帶點漫畫化的笑料，跟洛澤其實不相上下；若不是維拉的空手道師父多番出手拯救，卜能否跟女兒團圓，實屬疑問。憑《毒網》贏得奧斯卡最佳男配角的班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）扮演師父，指揮地下組織相當瀟灑，也讓他帶同卜逃難的幾幕戲充滿奇趣。

飛車戲新鮮刺激

臨近尾聲在帶有連綿上落波幅的荒地取景，飛車戲在司機位視線、車頭保險桿設置鏡頭，再加上剪接，帶來新鮮而刺激的新角度。維拉使計伏擊白人至上組織殺手後，知道還有尾隨者，對於她跟卜會父女相殘還是相認的一幕，更帶來懸疑刺激氣氛，俱是導演功勞。保羅安德遜先後以《黑金風雲》、《霓裳魅影》及《甘草薄餅》獲提名奧斯卡最佳導演俱落敗，卻分別憑《黑》片、《私戀失調》及《大師》在柏林、康城及威尼斯完成歐洲三大影展最佳導演大滿貫的霸業，導演生涯只欠一座小金人，來年奧斯卡可會輪到他，值得留意。

另一方面，《一戰再戰》是保羅安德遜從影以來成本最高的電影，據悉拍了1.3億美元以上，傳聞里安納度狄卡比奧收正價2000萬美元片酬，已花費不少，不過以其叫座力，又有助銷情。昨日在美國開畫還有《蓋比的娃娃屋：大電影》（Gabby's Dollhouse: The Movie）及《陌路狂殺：第二章》（The Strangers: Chapter 1），《一》片要收支平衡，且看美國以外票房能否有好表現。

上映日期：9月25日