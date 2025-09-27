《炸雞奇遇記》角逐國際艾美獎

【明報專訊】第53屆國際艾美獎前日公布入圍名單，影視串流平台Netflix韓劇《炸雞奇遇記》，由《Moving：超異能族》柳承龍、《假面女郎》安宰弘及《與惡魔有約》金裕貞等合演，入圍角逐最佳喜劇，對手包括英國劇《細孖頂硬上》（Ludwig）。後者的大衛米曹（David Mitchell）將在最佳男主角迎戰《印度傳奇：搖滾巨星》迪傑鐸山（Diljit Dosanjh）及《百年孤寂》迪亞高華斯基斯（Diego Vasquez）等對手。Apple TV+墨西哥劇《滅罪女先鋒》與以色列《再見壞男孩》、南非《Cake》及英國《Rivals》將在最佳劇集正面交鋒。入圍角逐最佳女主角的包括《致命情人》安娜馬田（Anna Maxwell Martin）及《Catch me a Killer》莎樂賀普（Charlotte Hope）等。