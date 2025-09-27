《炸雞奇遇記》角逐國際艾美獎

【明報專訊】第53屆國際艾美獎前日公布入圍名單，影視串流平台Netflix韓劇《炸雞奇遇記》，由《Moving：超異能族》柳承龍、《假面女郎》安宰弘及《與惡魔有約》金裕貞等合演，入圍角逐最佳喜劇，對手包括英國劇《細孖頂硬上》（Ludwig）。後者的大衛米曹（David Mitchell）將在最佳男主角迎戰《印度傳奇：搖滾巨星》迪傑鐸山（Diljit Dosanjh）及《百年孤寂》迪亞高華斯基斯（Diego Vasquez）等對手。Apple TV+墨西哥劇《滅罪女先鋒》與以色列《再見壞男孩》、南非《Cake》及英國《Rivals》將在最佳劇集正面交鋒。入圍角逐最佳女主角的包括《致命情人》安娜馬田（Anna Maxwell Martin）及《Catch me a Killer》莎樂賀普（Charlotte Hope）等。
另外，《盲婚試愛：阿拉伯篇》和《蒙面歌手（墨西哥）》有份角逐非劇情娛樂節目。NHK電視台《Last Days：坂本龍一最後的日子》獲最佳藝術節目提名。香港電台節目《一舞一世界》則有份角逐最佳短篇節目，該節目共8集，是以香港舞蹈家為主角的人物專題短片系列，結合影像、舞姿和音樂，讓觀眾看見舞蹈家如何追尋舞台上的完美身影。國際艾美獎頒獎禮將於11月24日在美國紐約舉行。