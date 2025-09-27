明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《炸雞奇遇記》角逐國際艾美獎

【明報專訊】第53屆國際艾美獎前日公布入圍名單，影視串流平台Netflix韓劇《炸雞奇遇記》，由《Moving：超異能族》柳承龍、《假面女郎》安宰弘及《與惡魔有約》金裕貞等合演，入圍角逐最佳喜劇，對手包括英國劇《細孖頂硬上》（Ludwig）。後者的大衛米曹（David Mitchell）將在最佳男主角迎戰《印度傳奇：搖滾巨星》迪傑鐸山（Diljit Dosanjh）及《百年孤寂》迪亞高華斯基斯（Diego Vasquez）等對手。Apple TV+墨西哥劇《滅罪女先鋒》與以色列《再見壞男孩》、南非《Cake》及英國《Rivals》將在最佳劇集正面交鋒。入圍角逐最佳女主角的包括《致命情人》安娜馬田（Anna Maxwell Martin）及《Catch me a Killer》莎樂賀普（Charlotte Hope）等。

另外，《盲婚試愛：阿拉伯篇》和《蒙面歌手（墨西哥）》有份角逐非劇情娛樂節目。NHK電視台《Last Days：坂本龍一最後的日子》獲最佳藝術節目提名。香港電台節目《一舞一世界》則有份角逐最佳短篇節目，該節目共8集，是以香港舞蹈家為主角的人物專題短片系列，結合影像、舞姿和音樂，讓觀眾看見舞蹈家如何追尋舞台上的完美身影。國際艾美獎頒獎禮將於11月24日在美國紐約舉行。

相關字詞﹕香港電台 一舞一世界 國際艾美獎 炸雞奇遇記

上 / 下一篇新聞